Коли в Україні потепліє: синоптик назвала дату
Сьогодні практично повсюди буде без опадів, проте місцями можливий туман
В Україні потепліє з 7 по 10 грудня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
Сьогодні практично повсюди буде без опадів, проте місцями можливий туман.
Температура повітря вдень очікується від 2 морозу до 3 тепла, у південній частині та в західних областях +1+6 градусів.
У Києві 3-го грудня буде без опадів. Вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла.
«Надалі погода в Україні особливо не поміняється – без опадів, помірковані градуси, без похолодання», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за грогнозами ООН, Україну чекає темна та холодна зима.
Коментарі — 0