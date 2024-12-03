Коли в Україні потепліє: синоптик назвала дату

Надалі погода в Україні особливо не поміняється – буде без опадів

Сьогодні практично повсюди буде без опадів, проте місцями можливий туман

В Україні потепліє з 7 по 10 грудня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Сьогодні практично повсюди буде без опадів, проте місцями можливий туман.

Температура повітря вдень очікується від 2 морозу до 3 тепла, у південній частині та в західних областях +1+6 градусів.

У Києві 3-го грудня буде без опадів. Вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

«Надалі погода в Україні особливо не поміняється – без опадів, помірковані градуси, без похолодання», – йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди від «Укргідрометцентру»

Нагадаємо, за грогнозами ООН, Україну чекає темна та холодна зима.