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День медсестри: привітання, листівки та побажання

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
День медсестри: привітання, листівки та побажання
Всесвітній день медсестри традиційно відзначається 12 травня
фото з відкритих джерел

Ідея святкування міжнародного Дня медичної сестри була вперше озвучена у 1953 році

Всесвітній день медсестри традиційно відзначається 12 травня. У цей день вшановують важку працю медсестер, які невтомно надають медичну допомогу. Спочатку виникла ідея відзначати День медсестри у 1953 році, але лише з 1965 року він став офіційним міжнародним святом. Вибір дати 12 травня невипадковий, оскільки це день народження Флоренс Найтінгейл – однієї із засновниць служби сестер милосердя у Великій Британії. «Главком» зібрав найщиріші привітання до цього свята.

Привітання із Днем медичної сестри

Щиро вітаю з Днем медичної сестри. Бажаю, аби твоя праця завжди приносила користь людям, а тобі – щиру вдячність і повагу від людей. Твої турбота та милосердя допомагають людям одужати і зігрівають їхні душі. Щира подяка за твою щоденну працю.

День медсестри: привітання, листівки та побажання фото 1
День медсестри: привітання, листівки та побажання фото 2

Прийми вітання з професійним святом. Бути медсестрою – це робота, яка триває 24 години на добу 7 днів на тиждень. Вона не закінчується із кінцем робочого дня. Адже така чуйна медсестра як ти ніколи не відмовить людині в меддопомозі. Тому і після роботи в лікарні ти поспішаєш до тих, кому потрібна твоя допомога. Хай твої добрі справи повернуться сторицею. Міцного здоров’я, щастя та довгих років життя.

День медсестри: привітання, листівки та побажання фото 3
День медсестри: привітання, листівки та побажання фото 4

Медсестра – це нелегка робота,
Це і ласка, і турбота.
Білий халат одягнений не дарма,
бо на охороні здоров’я стоїть медсестра!
Ви – найкраща медична сестра,
Бажаю Вам миру, достатку й добра.

День медсестри: привітання, листівки та побажання фото 5
День медсестри: привітання, листівки та побажання фото 6

Дорогі медсестри! Бажаю вам міцного здоров'я, багато тепла та ласки від вашої родини, а також успіхів у вашій нелегкій, але так потрібній професії. Ви – справжні герої, і ми завжди будемо вдячні вам за вашу працю.

День медсестри: привітання, листівки та побажання фото 7
День медсестри: привітання, листівки та побажання фото 8

Нагадаємо, що скоро українці відзначатимуть міжнародний День матері. У 2023 році День матері в Україні святкується 14 травня.

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Теги: свято

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