Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня

Христина Жиренко
glavcom.ua
Страсна седмиця у 2026 році розпочинається 6 квітня
6 квітня 2026 року починається останній і найважливіший тиждень перед Великоднем

Страсний тиждень, або Страсна седмиця – тиждень перед Великоднем. Це особливий період, коли християни згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа. 

«Страсті» з церковнословянської означає «страждання». Тож «страсті Христові» – це страждання Сина Божого перед розп'яттям. Страсний тиждень присвячений останнім дням життя Христа, його земним стражданням, розп'яттю та похованню. На цей тиждень випадають найсуворіші обмеження.

У Страсну седмицю віряни готуються до Світлого Христового Воскресіння.

Кожен день Страсного тижня має своє значення і називається Великим. У храмах на цьому тижні не відзначаються дні святих, не проводяться вінчання та хрещення, адже проходять урочисті служби та підготовка до Великодня.

Читайте також: Церковний календар на квітень 2026

Коли страсний тиждень у 2026 році

Страсний тиждень перед Великоднем – це сьомий тиждень Великого посту, під час якого згадують про страждання Ісуса Христа. 

Цьогоріч початок Страсної седмиці припадає на понеділок 6 квітня і триватиме до суботи 11 квітня, а вже в неділю 12 квітня віряни відзначатимуть Світле Христове Воскресіння.

Страсний тиждень по днях

Великий понеділок

У цей день віряни згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого брати продали в рабство. Він став прообразом Спасителя. Цього дня під час служби у храмі читається євангельський уривок про прокляття Христом безплідної смоковниці – символ нерозкаяної душі. Цього дня дозволяється прибирати вдома й наводити лад у господарстві, також можна поратися на землі. Також у поеділок починається суворий піст – можна їсти лише хліб, фрукти та овочі.

Великий вівторок

У богослужіннях згадуються бесіди та притчі Ісуса Христа в Єрусалимському храмі – пророцтва Христа  про зраду Юди, зречення Петра, вчення про добрі справи та Страшний суд.  

У вівторок традиційно готується одяг для свята, обирається скатертина на святковий стіл та рушник, із яким підуть до церкви на Великодню службу. Цього дня можна купувати продукти до свята і працювати на землі.

Велика середа

Саме цього дня Іуда зрадив Христа за 30 срібників. Також у Велику середу віряни згадують Марію Магдалину, яка омила ноги Спасителя і витерла їх власним волоссям. Із цього дня починається найретельніша підготовка до Великодня. У середу в храмах востаннє читається молитва з поклонами, після чого поклони під час літургії скасовуються аж до Трійці. Вважається, що в середу Господь спокутував наші гріхи, тому сповідатися рекомендується саме в цей день. Обмежень щодо хатньої роботи немає.

Великий четвер

Цього дня перед розп'яттям Христа відбулася Таємна вечеря. Під час богослужінь згадуються страждання Сина Божого. У Великий четвер християни зазвичай причащаються.

Великий четвер називається «Чистим». Традиційно цей день починають до сходу сонця купанням із молитвою. Саме в четвер проводять генеральне прибирання, печуть паски та фарбують яйця.

Страсна п'ятниця

Найскорботніший день року, адже за Біблією, саме в п’ятницю було розіп’ято Ісуса. У храмах у цей день проходить літургія спогаду Христових мук: із вівтаря виноситься плащаниця – зображення Христа, що лежить у труні, а віряни вклоняються цій святині. Будь-яка робота в цей день заборонена.

Велика субота

Цього дня віряни згадують про поховання Христа та його перемогу над смертю. На вечірній службі в храмах проводиться Свята літургія, після якої оголошується блага звістка про Христове Воскресіння. Ввечері закінчується Великий піст і всі збираються до храму.

Що категорично заборонено протягом Страсного тижня

  • Не можна їсти молочні та м'ясні страви, рибу і яйця.
  • Під забороною будь-які веселощі, танці та співи.
  • Вважається гріхом задовольняти інтимні бажання.
  • Не можна в цей період відмовляти в допомозі. Вважається, що на Страсний тиждень сам Господь у подобі людини може про щось просити.
  • Не можна сваритися й гніватися, під забороною також заздрощі та брехня.

Читайте також:

Читайте також

Президент України привітав з Великоднем вірян
«Віримо в перемогу життя над смертю»: Зеленський привітав українців та світ із Великоднем
Вчора, 11:13
На виставці Рудницької представлено роботи з багаторічного циклу «Сад Чеснот» або «Дерево-писанка»
У Києві відкрилася виставка Анжеліки Рудницької «Великодній Сад»
2 квiтня, 19:04
Державні та міжнародні свята у квітні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Державні та міжнародні свята у квітні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
31 березня, 20:57
Допис киянки про дорогі цукерки Roshen став вірусним, зібравши понад 1,6 тисячі коментарів
«Пів пенсії за кіло». Мережа сперечається через шоколадні яйця від Roshen
30 березня, 10:48
Заупокійна Божественна літургія у 4-ту неділю Великого посту
Прощання з Патріархом Філаретом: у Володимирському соборі відбувається літургія. Наживо
22 березня, 11:01
Предстоятель УПЦ КП відійшов у вічність після важкої хвороби 
Київ прощається з Патріархом Філаретом: трансляція
20 березня, 20:14
Пасажирам варто пам'ятати, що станції зачиняються на вхід у різний час (переважно о 22:00–23:00)
Великдень у Києві: як працюватиме метро та транспорт на свята
17 березня, 18:29
Ірина Фаріон була щасливою в своїх останніх стосунках
«Були разом більше трьох років». Донька Фаріон розповіла про останнє кохання мами
8 березня, 21:54
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:00

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
