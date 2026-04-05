Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квітня 2026 року починається останній і найважливіший тиждень перед Великоднем
Страсний тиждень, або Страсна седмиця – тиждень перед Великоднем. Це особливий період, коли християни згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа.
«Страсті» з церковнословянської означає «страждання». Тож «страсті Христові» – це страждання Сина Божого перед розп'яттям. Страсний тиждень присвячений останнім дням життя Христа, його земним стражданням, розп'яттю та похованню. На цей тиждень випадають найсуворіші обмеження.
У Страсну седмицю віряни готуються до Світлого Христового Воскресіння.
Коли страсний тиждень у 2026 році
Страсний тиждень перед Великоднем – це сьомий тиждень Великого посту, під час якого згадують про страждання Ісуса Христа.
Цьогоріч початок Страсної седмиці припадає на понеділок 6 квітня і триватиме до суботи 11 квітня, а вже в неділю 12 квітня віряни відзначатимуть Світле Христове Воскресіння.
Страсний тиждень по днях
Кожен день Страсного тижня має свій сенс і називається Великим. У цей період у церкві не відзначають дні святих, не проводять вінчання і таїнство хрещення – відбуваються тільки урочисті служби і підготовка до Великодня.
Великий понеділок
У цей день віряни згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого брати продали в рабство. Він став прообразом Спасителя. Цього дня під час служби у храмі читається євангельський уривок про прокляття Христом безплідної смоковниці – символ нерозкаяної душі. Цього дня дозволяється прибирати вдома й наводити лад у господарстві, також можна поратися на землі. Також у поеділок починається суворий піст – можна їсти лише хліб, фрукти та овочі.
Великий вівторок
У богослужіннях згадуються бесіди та притчі Ісуса Христа в Єрусалимському храмі – пророцтва Христа про зраду Юди, зречення Петра, вчення про добрі справи та Страшний суд.
У вівторок традиційно готується одяг для свята, обирається скатертина на святковий стіл та рушник, із яким підуть до церкви на Великодню службу. Цього дня можна купувати продукти до свята і працювати на землі.
Велика середа
Саме цього дня Іуда зрадив Христа за 30 срібників. Також у Велику середу віряни згадують Марію Магдалину, яка омила ноги Спасителя і витерла їх власним волоссям. Із цього дня починається найретельніша підготовка до Великодня. У середу в храмах востаннє читається молитва з поклонами, після чого поклони під час літургії скасовуються аж до Трійці. Вважається, що в середу Господь спокутував наші гріхи, тому сповідатися рекомендується саме в цей день. Обмежень щодо хатньої роботи немає.
Великий четвер
Цього дня перед розп'яттям Христа відбулася Таємна вечеря. Під час богослужінь згадуються страждання Сина Божого. У Великий четвер християни зазвичай причащаються.
Великий четвер називається «Чистим». Традиційно цей день починають до сходу сонця купанням із молитвою. Саме в четвер проводять генеральне прибирання, печуть паски та фарбують яйця.
Страсна п'ятниця
Найскорботніший день року, адже за Біблією, саме в п’ятницю було розіп’ято Ісуса. У храмах у цей день проходить літургія спогаду Христових мук: із вівтаря виноситься плащаниця – зображення Христа, що лежить у труні, а віряни вклоняються цій святині. Будь-яка робота в цей день заборонена.
Велика субота
Цього дня віряни згадують про поховання Христа та його перемогу над смертю. На вечірній службі в храмах проводиться Свята літургія, після якої оголошується блага звістка про Христове Воскресіння. Ввечері закінчується Великий піст і всі збираються до храму.
Що категорично заборонено протягом Страсного тижня
- Не можна їсти молочні та м'ясні страви, рибу і яйця.
- Під забороною будь-які веселощі, танці та співи.
- Вважається гріхом задовольняти інтимні бажання.
- Не можна в цей період відмовляти в допомозі. Вважається, що на Страсний тиждень сам Господь у подобі людини може про щось просити.
- Не можна сваритися й гніватися, під забороною також заздрощі та брехня.
Читайте також:
- Вербна неділя 2026: коли святкуємо, історія, традиції, обряди та заборони
- Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
- Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
- Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
- Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
- Яким буде Великдень? Тривожний прогноз синоптиків
Коментарі — 0