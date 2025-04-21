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21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 квітня – Всесвітній день творчості та інновацій
фото: depositphotos.com

Сьогодні не слід ходити на риболовлю

21 квітня відзначається Міжнародний день коноплі та Всесвітній день творчості та інновацій. Віряни вшановують пам’ять священномученика Януарія. Також сьогодні українці відзначають Поливаний понеділок – народно-православне свято, яке символізує духовне весняне очищення.

Міжнародний день коноплі

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Міжнародний день коноплі, присвячений підвищенню обізнаності про переваги коноплі та пропаганді її легалізації в усьому світі. Він відзначається 21 квітня кожного року і став важливою подією для конопляної промисловості. Цей день є нагодою ознайомити людей із багатьма способами використання коноплі, включно з її потенціалом як сталого джерела їжі, клітковини та ліків.

Всесвітній день творчості та інновацій

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інновацій (World Creativity and Innovation Day). Свято з’явилось у 2002 році, а у 2017 році Організація Об’єднаних Націй проголосила його міжнародним днем, щоб підвищити обізнаність про роль творчості та інновацій у всіх аспектах людського розвитку.

Яке сьогодні релігійне свято

21 квітня в церковному календарі – День священномученика Януарія. Про життя Святого Януарія ми знаємо вкрай мало. Будучи християнином, він відзначився такою ревністю у вірі, що був з часом висвячений на єпископа міста Беневенто. Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана, римська влада заарештувала Созія і Прокла – дияконів Януарія. Єпископ у різний спосіб намагався їх врятувати, однак згодом сам опинився під арештом і був засуджений до смертної кари.

21 квітня 2025 року українці відзначають Поливаний понеділок – народно-православне свято, яке символізує духовне весняне очищення.

Великодній понеділок називається ще «обливаний понеділок», бо хлопці обливають дівчат водою, а ті за це дарують писанки. У сучасності це свято несе відмінний від культурного значення характер.

Коли святкують

Поливаний понеділок святкують наступного дня після Великодня. Він відкриває Світлий (або Великодній) тиждень, де кожен день ще зі слов’янських часів мав свою назву: понеділок – поливаний, вівторок – купалища, середа – хороводниця, Навський четвер, п’ятниця – прощена, субота – хороводниці, неділя – поминальна.

Раніше в Поливаний понеділок обливали переважно незаміжніх дівчат – це робили їхні залицяльники як прояв своєї симпатії та прихованої любові. 

Вважалось, якщо дівчина повертається додому суха – це для неї ганьба. Тож дівчата хотіли, щоби їх облили, адже це свідчило про серйозні наміри парубка, котрий зазвичай обливав тільки ту, яка йому подобалась.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна в цей день набирати воду з річок та озер для господарських потреб, оскільки можна нарватися на гнів водяного.
  • Не слід ходити на риболовлю.
  • Не рекомендується також у цю п'ятницю прибирати в будинку, щоб не потривожити домового.

Народні прикмети

  • На річці ламається лід – буде хороший врожай хліба;
  • побачити зграю ворон – будуть неприємності або навіть проблеми;
  • червоні відтінки біля місяця – до грози;
  • йде дощ – буде хороший врожай зернових.

Пам’ятні події 21 квітня

  • 1519 рік – іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується на узбережжі Мексики, щоб завоювати державу ацтеків;
  • 1910 рік – день, коли комета Галлея максимально наблизилася до нашої планети;
  • 1920 рік – у Варшаві УНР та Польща підписують загальну та торгово-економічну конвенцію, згідно з ними Польща визнала незалежність Української Народної Республіки й обіцяла їй військову допомогу;
  • 1944 рік – у Франції жінки отримали право голосу на виборах;
  • 1960 рік – в Бразилії змінюється столиця, нею стало спеціально збудоване для цього однойменне місто Бразиліа;
  • 1996 рік – вбивство першого президента Чеченської Республіки Джохара Дудаєва, якому було 52 роки;
  • 2019 рік – у другому турі президентських виборів в Україні на пост було обрано Володимира Зеленського.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Теодор, Федір, Яків, Ян.

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Теги: церква свята релігія традиції свято

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