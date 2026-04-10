Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони

Страсна п'ятниця – найсуворіший день останнього тижня Великого посту

Страсна п'ятниця – це найскорботніший день Страсного тижня. Майже дві тисячі років тому в цей день відбулося розп'яття та поховання Ісуса Христа на Голгофі, тому християни роздумують над самопожертвою Сина Божого, дякують йому за це та щиро каються у власних гріхах, адже саме через них Ісус опинився на хресті.

Традиції Страсної п'ятниці

Страсна п'ятниця у 2026 році припадає на 10 квітня. Страсна п'ятниця, також Стражденна, Велика, або Свята – згідно з християнським віровченням – це день розп'яття Ісуса Христа. Для вірян це – найскорботніший день Страсного (Великого) тижня, за два дні перед Великоднем. Християни у цей день згадують про страждання, смерть Ісуса Христа на хресті, зняття його з хреста та поховання.

Віруючі люди в цей день нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви. Це зазвичай відбувається близько другої години пополудні. Повернувшись із церкви, родина сідає за стіл обідати. Обід у Страсну п'ятницю – пісний, навіть риби їсти в цей день не можна. Здебільшого обходяться городиною: капустою, картоплею, огірками.

Вважається, що людина, надмірно радісна в цей день, весь наступний рік проплаче.

Що потрібно робити у Страсну п'ятницю

Передусім у Страсну п'ятницю християнам варто молитися. Щирі молитви допоможуть покаятися у гріхах.

Попри те, що в Страсну п'ятницю працювати не можна, – господиням дозволено випікати паски. Вважається, що хліб, спечений у цей день, ніколи не пліснявіє і взагалі володіє цілющими властивостями. Одну з пасок прийнято зберігали протягом цілого року, а іноді навіть використовували як засіб від хвороб.

Що не слід робити у Страсну п'ятницю

Багатьох українців цікавить запитання, чи можна прибирати в цей день? Відповідь однозначна: ні. Здавна в народі заведено завершувати всі хатні роботи у Чистий четвер, а от в п'ятницю перед Великоднем не можна братися за жодну фізичну працю.

Також не варто працювати на землі, адже заборонено «протикати» землю залізними предметами. Під цим правилом наші предки, звичайно, мали на увазі сезонні роботи на городі. Пам'ятайте: те, що ви посієте чи посадите в Страсну п'ятницю – не зійде, тож не витрачайте дарма сил та не грішіть.

Ще один важливий обряд на Страсну п'ятницю – відмова від їжі. У цей потрібно дотримуватися посту, а якщо вам цього не дозволяє здоров'я – вживати тільки пісну їжу.

Насамкінець – не смійте розважатися або веселитися у Великодню п'ятницю. Співи, танці та інші гулянки краще перенести на закінчення посту. Народна мудрість недарма говорить: «Хто в Страсну п'ятницю сміється, той весь рік плакатиме«.

Прикмети на Страсну п'ятницю: