Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони

Христина Жиренко
У Страсну п'ятницю згадують всі земні страждання Ісуса Христа
Страсна п'ятниця – найсуворіший день останнього тижня Великого посту

Страсна п'ятниця – це найскорботніший день Страсного тижня. Майже дві тисячі років тому в цей день відбулося розп'яття та поховання Ісуса Христа на Голгофі, тому християни роздумують над самопожертвою Сина Божого, дякують йому за це та щиро каються у власних гріхах, адже саме через них Ісус опинився на хресті.

Традиції Страсної п'ятниці

Страсна п'ятниця у 2026 році припадає на 10 квітня. Страсна п'ятниця, також Стражденна, Велика, або Свята – згідно з християнським віровченням – це день розп'яття Ісуса Христа. Для вірян це – найскорботніший день Страсного (Великого) тижня, за два дні перед Великоднем. Християни у цей день згадують про страждання, смерть Ісуса Христа на хресті, зняття його з хреста та поховання.

Віруючі люди в цей день нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви. Це зазвичай відбувається близько другої години пополудні. Повернувшись із церкви, родина сідає за стіл обідати. Обід у Страсну п'ятницю – пісний, навіть риби їсти в цей день не можна. Здебільшого обходяться городиною: капустою, картоплею, огірками.

Вважається, що людина, надмірно радісна в цей день, весь наступний рік проплаче.

Що потрібно робити у Страсну п'ятницю

Передусім у Страсну п'ятницю християнам варто молитися. Щирі молитви допоможуть покаятися у гріхах.

Попри те, що в Страсну п'ятницю працювати не можна, – господиням дозволено випікати паски. Вважається, що хліб, спечений у цей день, ніколи не пліснявіє і взагалі володіє цілющими властивостями. Одну з пасок прийнято зберігали протягом цілого року, а іноді навіть використовували як засіб від хвороб.

Що не слід робити у Страсну п'ятницю

Багатьох українців цікавить запитання, чи можна прибирати в цей день? Відповідь однозначна: ні. Здавна в народі заведено завершувати всі хатні роботи у Чистий четвер, а от в п'ятницю перед Великоднем не можна братися за жодну фізичну працю.

Також не варто працювати на землі, адже заборонено «протикати» землю залізними предметами. Під цим правилом наші предки, звичайно, мали на увазі сезонні роботи на городі. Пам'ятайте: те, що ви посієте чи посадите в Страсну п'ятницю – не зійде, тож не витрачайте дарма сил та не грішіть.

Ще один важливий обряд на Страсну п'ятницю – відмова від їжі. У цей потрібно дотримуватися посту, а якщо вам цього не дозволяє здоров'я – вживати тільки пісну їжу.

Насамкінець – не смійте розважатися або веселитися у Великодню п'ятницю. Співи, танці та інші гулянки краще перенести на закінчення посту. Народна мудрість недарма говорить: «Хто в Страсну п'ятницю сміється, той весь рік плакатиме«.

Прикмети на Страсну п'ятницю:

  • Наші предки вважали, що якщо принести з богослужіння у Страсну п'ятницю 12 запалених свічок і розставити їх у домівці – це обов'язково принесе у дім добробут та удачу.
  • Існує повір'я, що людина, яка повністю утримується від їжі та води, буде знати за три дні час своєї смерті.
  • Категорично не можна прати: якщо білизну вивісити, то на ній з'являться сліди крові.
  • Ще в Страсну п'ятницю не можна плювати на землю. Народні прикмети говорять, що від того, хто плюне на землю – від того на весь рік всі святі відвернуться.
  • Є повір'я для мам – у цей день можна відлучити дитину від грудного вигодовування, і тоді малюк буде здоровим увесь рік.

Читайте також:

Читайте також

Мілош Земан «відшмагав» свою медсестру вербовою різкою
Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)
8 квiтня, 16:22
Екіпажі поліції перебуватимуть поблизу місць проведення богослужінь
Поліція на Великдень працюватиме у посиленому режимі
7 квiтня, 12:52
Росіям радять не їсти більше 100-150 грн паски на день
100 грам на добу. Російські науковці встановили громадянам норму поїдання пасок
1 квiтня, 16:56
29 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 березня, 00:00
Після важкої хвороби 20 березня 2026 року відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Духовні подвиги Філарета. Український священник, який пішов на перекір світовому православ'ю
22 березня, 11:01
21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 березня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 19 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 березня 2026: традиції та молитва
18 березня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 15 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 березня 2026: традиції та молитва
14 березня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 13 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 березня 2026: традиції та молитва
12 березня, 22:00

Суспільство

Страсна п'ятниця 2026: листівки, привітання у віршах і прозі
Страсна п'ятниця 2026: листівки, привітання у віршах і прозі
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
За яких умов влітку не буде відключень світла? Прогноз «Укренерго»
За яких умов влітку не буде відключень світла? Прогноз «Укренерго»
Яке релігійне свято відзначається 10 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 квітня 2026: традиції та молитва
Свириденко розкрила план захисту критичної інфраструктури
Свириденко розкрила план захисту критичної інфраструктури

Новини

В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
8 квiтня, 16:42

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
