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Хмарно та значні дощі: прогноз погоди на 18 квітня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Хмарно та значні дощі: прогноз погоди на 18 квітня
18 квітня у Києві очікується вночі 5-7° тепла
фото: Наталія Порощук, «Главком»

18 квітня температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 3-8° тепла

18 квітня в Україні очікуються значні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні, крім південно-східної частини, помірні дощі, на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині, вдень і на Житомирщині та Черкащині значні дощі, в центральних та Харківській областях подекуди грози.

Вітер переважно північний (на півдні та сході країни південно-східний), 7-12 м/с, вдень в Карпатах, більшості центральних та східних областей місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 3-8° тепла, вдень 7-12°; на решті території
вночі 9-14°, вдень 14-19°, на південному-сході та сході країни 22-27°.

Хмарно та значні дощі: прогноз погоди на 18 квітня фото 1

В Карпатах мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

18 квітня на Київщині хмарно, значні дощі. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 7-12°;
у Києві вночі 5-7°, вдень 7-9°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. І рівень небезпечності, жовтий.

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Теги: прогноз погоди погода дощ Україна свята

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