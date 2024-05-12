12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Цього дня не рекомендується проводити генеральне прибирання
Сьогодні, 12 травня, відзначається Міжнародний день матері, а також Міжнародний день медсестер, а віряни вшановують пам’ять святого Єпіфанія.
Міжнародний день матері
День вшанування материнства згадується ще в 17 ст. у Британії під назвою «Материнська неділя». Однак сучасному офіційно визнаному святу налічується більше 100 років.
Історія його становлення почалася з 1907 року в американському штаті Вірджинія, коли Анна Джарвіс, яка зіткнулася з передчасною смертю матері, висунула ідею встановити день вшанування для всіх мам і звернулася з запитом про запровадження свята в державні органи.
Ганна Джевіс довго писала листи в різні державні установи, зверталася до відомих осіб з ідеєю один день у році присвятити вшануванню всіх матерів. Зусилля дівчата не були марними, і вже у 1910 році штат Вірджинія (США) першим визнав День Матері як важливий офіційний свято.
З часом свято почало поширюватися і вже через 4 роки було визнане всією країною. Також воно швидко вийшло за межі Сполучених Штатів. Не обійшла його стороною й Україна. Щорічно українці відзначають День матері у другу неділю травня. У 2024 році це свято припадає на 12 травня.
День медичної сестри
12 травня – День медичної сестри. Це один зі способів висловити подяку медичним сестрам за щоденну роботу та визнання важливості медсестринського фаху на державному рівні.
День медичної сестри відзначається з моменту об’єднання сестер милосердя з 141 країни в професійну громадську організацію –- міжнародну раду медичних сестер. Вперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни англійкою Флоренс Найнтінгейл. Всесвітній день медичних сестер, за рішенням Міжнародної організації Червоного хреста, є саме в її честь, в день її народження – 12 травня. Тоді й сформувався стійкий стереотип: медсестра – це санітарка, яка виносить з поля бою поранених або стоїть біля операційного столу.
Яке сьогодні релігійне свято
12 травня віряни вшановують пам’ять святого Єпіфанія. Він був палестинським монахом, а також єпископом у місті Саламін, що в Кіпрі. Єпіфанія вважають одним із ранніх Отців Церкви. Найбільше він прославився тим, що викривав єресь. А головним вченням вважав письмена Орігена. Погляди Єпіфанія склалися під впливом аскетів Єгипту та Палестини, які боролися з аріанством.
Що не можна робити цього дня
- Не діліться з жодною людиною своїми планами – вони не здійсняться.
- Не можна занурюватися з головою у водойму – водяник може потягнути на дно.
- Генеральне прибирання краще перенести на інший день – можна посваритися з близькою людиною.
Народні прикмети і традиції
- Дивилися, який сьогодні день: сильний вітер – на зливи;
- На небі вночі багато зірок – буде хороший врожай;
- Літають хрущі – буде посушливим літо;
- Спекотна погода – буде холодно наприкінці травня.
Іменини
12 травня День ангела відзначають: Артем, Василь, Феодот, Богдан, Филимон та Іван.
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