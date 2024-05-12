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12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 травня – Міжнародний день матері
фото: Pixabay

Цього дня не рекомендується  проводити генеральне прибирання 

Сьогодні, 12 травня, відзначається Міжнародний день матері, а також Міжнародний день медсестер, а віряни вшановують пам’ять святого Єпіфанія.

Міжнародний день матері

12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

День вшанування материнства згадується ще в 17 ст. у Британії під назвою «Материнська неділя». Однак сучасному офіційно визнаному святу налічується більше 100 років.

Історія його становлення почалася з 1907 року в американському штаті Вірджинія, коли Анна Джарвіс, яка зіткнулася з передчасною смертю матері, висунула ідею встановити день вшанування для всіх мам і звернулася з запитом про запровадження свята в державні органи.

Ганна Джевіс довго писала листи в різні державні установи, зверталася до відомих осіб з ідеєю один день у році присвятити вшануванню всіх матерів. Зусилля дівчата не були марними, і вже у 1910 році штат Вірджинія (США) першим визнав День Матері як важливий офіційний свято.

З часом свято почало поширюватися і вже через 4 роки було визнане всією країною. Також воно швидко вийшло за межі Сполучених Штатів. Не обійшла його стороною й Україна. Щорічно українці відзначають День матері у другу неділю травня. У 2024 році це свято припадає на 12 травня.  

День медичної сестри

12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Pixabay

12 травня – День медичної сестри. Це один зі способів висловити подяку медичним сестрам за щоденну роботу та визнання важливості медсестринського фаху на державному рівні.

День медичної сестри відзначається з моменту об’єднання сестер милосердя з 141 країни в професійну громадську організацію –- міжнародну раду медичних сестер. Вперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни англійкою Флоренс Найнтінгейл. Всесвітній день медичних сестер, за рішенням Міжнародної організації Червоного хреста, є саме в її честь, в день її народження – 12 травня. Тоді й сформувався стійкий стереотип: медсестра – це санітарка, яка виносить з поля бою поранених або стоїть біля операційного столу.

Яке сьогодні релігійне свято

12 травня віряни вшановують пам’ять святого Єпіфанія. Він був палестинським монахом, а також єпископом у місті Саламін, що в Кіпрі. Єпіфанія вважають одним із ранніх Отців Церкви. Найбільше він прославився тим, що викривав єресь. А головним вченням вважав письмена Орігена. Погляди Єпіфанія склалися під впливом аскетів Єгипту та Палестини, які боролися з аріанством.

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Що не можна робити цього дня

  • Не діліться з жодною людиною своїми планами – вони не здійсняться.
  • Не можна занурюватися з головою у водойму – водяник може потягнути на дно.
  • Генеральне прибирання краще перенести на інший день – можна посваритися з близькою людиною.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: сильний вітер – на зливи;
  • На небі вночі багато зірок – буде хороший врожай;
  • Літають хрущі – буде посушливим літо;
  • Спекотна погода – буде холодно наприкінці травня.

Іменини

 12 травня День ангела відзначають:  Артем, Василь, Феодот, Богдан, Филимон та Іван.

Теги: свята традиції свято

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