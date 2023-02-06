День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)

Нині дружина президента святкує 45-річчя

Сьогодні, 6 лютого, День народження у першої леді України Олени Зеленської. Жінці виповнилося 45 років.

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Олена Зеленська на обкладинці відомого глянцю фото: vogue

Зеленська стала наймолодшою першою леді в історії України. Вона народилася 1978 року в місті Кривий Ріг.

За освітою жінка – архітектор із дипломом Криворізького національного університету, однак за професією жодного дня не працювала. На останніх курсах вона захопилася КВН й одразу ж після захисту диплома вирушила на гастролі зі своєю командою. Переважно Зеленська писала жарти, але іноді все ж виходила і на сцену. За її словами, це траплялося, коли в команді не вистачало жіночих облич.

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Перша леді більше 15 років працювала сценаристом у «Студії Квартал 95» і є була єдиною жінкою, яка писала жарти для шоу «Вечірній квартал».

Свого чоловіка Олена Зеленська (у дівоцтві Кияшко) знає ще зі шкільної лави – вони вчилися в одній школі в паралельних класах, але були знайомі лише заочно. Стосунки зав'язалися після закінчення школи, і у майбутньому президентові України довелося ще якийсь час виборювати прихильність дівчини.

Він привернув мене порядністю, інтелігентністю, дотепністю. І потім, мені ніколи з ним не було нудно! Олена Зеленська

Потім упродовж восьми років пара просто зустрічалася, живучи окремо. А весілля відсвяткували в 2003-му, коли в гастрольному графіку видався вільний місяць. Подружжя виховує сина Кирила і доньку Олександру.

Подружжя Зеленських разом понад 25 років фото з відкритих джерел

Цікаво, що президент і його дружина регулярно займаються спортом. Раніше вони п'ять днів на тиждень щоранку проводили у тренажерному залі.

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Із книг жінка любить художню літературу, а з відомих президентських дружин особливо відзначає Мішель Обаму. Що ж стосується еталонів краси, то, за зізнанням самої Олени, у 60 років вона хотіла б виглядати, як актриса Меріл Стріп.

Хрещення за православним обрядом майбутня перша леді прийняла вже у досить дорослому віці, а її хрещеною матір'ю стала подруга і колега зі «Студії Квартал 95» Олена Кравець. Також чоловік Кравець – хрещений дочки Зеленських Олександри.

Сім'я Зеленських фото з відкритих джерел

Перша леді супроводжувала чоловіка під час усіх публічних робочих закордонних зустрічей, а також опікувалася питаннями шкільного харчування, продовжувала роботу попередньої першої леді Марини Порошенко із впровадження інклюзивної освіти у школах, займалася домовленостями про запровадження аудіогідів українською мовою в музеях та галереях в різних куточках світу тощо.

Для мене проєкт почався зі звичайної автобусної екскурсії, де була рідкісна на той момент можливість послухати супровід українською мовою. Так виникла думка: чому екскурсій українською за кордоном так мало? Олена Зеленська

Також під патронатом першої леді реалізується проєкт «Українська книжкова поличка». Бібліотеки іноземних країн поповнюється українськими виданнями.

Олена Зеленська приділяє велику увагу розвитку й популяризації української літератури фото з відкритих джерел

Крім того, дружина президента займалася роботою національної гарячої лінії з протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству.

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Перша леді України Олена Зеленська протягом усього повномасштабного вторгнення Росії активно долучається до державницьких справ. Вона має власну фундацію, націлену на допомогу українцям.

Перша леді сфотографувалася на сходах на тлі мармурових колон і мішків з піском фото: vogue

Я б хотіла, щоб тут, на моєму місці, ви бачили кожну українку. Яка воює, волонтерить, облаштовується в таборі для біженців, виконує свою роботу під звуки сирени, тримається в окупації. Вона має право й заслуговує на те, щоб бути на обкладинках журналів усього світу. Олена Зеленська

За останній рік перша леді відвідала багато країн Європи та США, зустрілась та познайомилась зі світовими лідерами та зайшла в їх обличчі підтримку, як моральну, так і фінансову. Тож, головними досягненням жінки є відкриття свого благодійного фонду, мета якого зібрати кошти на відбудову Ізюмської лікарні, в якій лікували захисників України.

Нас просто хочуть знищити як народ. Росіянам не подобається сам факт нашого існування, наша любов до свободи, наш опір. Вони б хотіли, щоб ми були їхніми підданими. Ми ж хочемо мати майбутнє, у якому зможемо існувати як нація і бути вільними. Це відкритий терор, який вони влаштовують, щоб ніхто і ніде не почувався в безпеці. Але росіяни отримують зворотну реакцію: ми об'єднуємося і попри все чинимо опір та боремося за наше життя. Олена Зеленська

Олена Зеленська стала першою в історії дружиною лідера держави, яка виступила з промовою у Конгресі США. Виступ був присвячений сім'ям та дітям, чий мир та спокій порушила російська агресія. Перша леді також показала відео з дівчинкою Лізою з Вінниці, яка загинула від чергового терористичного обстрілу з боку Росії.

Олена Зеленська закликала американських конгресменів продовжити постачання зброї та систем ППО для України, щоб наша держава мала змогу захистити своїх громадян від варварських обстрілів російської армії, а українські діти могли безпечно повернутися до навчання.

Історичний й легендарний виступ першої леді України фото з відкритих джерел

Президент слухає трансляцію промови Фото: Офіс президента

До того ж Зеленська зустрілася у Білому домі із президентом США Джозефом Байденом та його дружиною.

Перша леді України у Вашингтоні фото з відкритих джерел

Також вона виступила у парламенті Великої Британії. Зустрілася з королем Карлом ІІІ, британським прем'єром Ріші Сунаком і його дружиною Акшатою Мурті. Зеленська закликала британський парламент та уряд стати лідерами у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Вона наголосила, що очікує від міжнародного товариства не лише допомоги в перемозі у війні, а також у встановленні справедливості.

Під час свого виступу перша леді України продемонструвала британським парламентарям кадри знеструмлених українських міст, а також фото людей, які змушені шукати світло та тепло.

Дружина президента започаткувала Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Метою цього проєкту є, по-перше, допомога українцям, які отримали сильні емоційні удари, а по-друге, створити власну українську модель системи психологічного здоров’я та підтримки.

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Олена Зеленська не зупиняється та продовжує свою міжнародну діяльність. Уже на початку 2023 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Олена Зеленська нагадала світу, що війна в Україні досі триває та презентувала українську формулу миру представникам іноземних держав, які брали участь у заході.

Зеленська закликала іноземний бізнес та політиків не припиняти гуманітарну підтримку України. Перша леді розповіла учасникам Всесвітнього економічного форуму про основні напрями відбудови України та свою фундацію, яка створена для допомоги прифронтовим та деокупованим територіям, які зазнали найбільших руйнувань, внаслідок російських обстрілів.

Президент і перша леді побажали українцям перемоги у 2023 році Фото: Офіс президента

Вочевидь, Олена Зеленська перетворилася на потужну фігуру України на міжнародній арені. Перша леді фактично стала голосом президента, в умовах, коли він не має змоги часто здійснювати закордонні візити. Нині Олена Зеленська стала невід'ємною частиною голосу України у світі.

Нагадаємо, Зеленський зворушливо привітав кохану з Днем народження.