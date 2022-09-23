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Олена Зеленська презентувала благодійну фундацію у Нью-Йорку (фото)  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Олена Зеленська презентувала благодійну фундацію у Нью-Йорку (фото)  
Перша леді вибрала для події стильний монохромний образ
фото: Олена Зеленська/Telegram 

Дружина президента прагне швидше відповідати на потреби українців 

Перша леді Олена Зеленська 23 вересня презентувала власну благодійну фундацію. Вона виступила з промовою у Нью-Йорку, де перебуває у відрядженні, та розповіла про мету її створення. Про це Зеленська повідомила в соцмережах.

«Презентувала світу свою «Фундацію Олени Зеленської». Фактично так офіційно втілилось усе те, що я робила з початку повномасштабного вторгнення, допомагаючи нашим людям вижити в нових умовах... Щоб відповідати на них максимально швидко та ефективно, з мого боку потрібен цілий штаб порятунку. Ним і стане моя Фундація», – сказала Зеленська.

Компанія буде працювати в трьох напрямках:

  1. гуманітарна допомога – щоб кожен, хто потребує підтримки, міг звернутися по неї та отримати;
  2. якісна та доступна медицина – щоб українці повертали собі фізичне та ментальне здоров’я;
  3. освіта – щоби попри війну та руйнування наша молодь отримувала найкращу освіту, росла й розвивалась.  
12 фото
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У Нью-Йорку, на 77-му сесію Генасамблеї ООН, де відбулась презентація благодійної компанії, Олена Зеленська запросила світових діячів долучатися до відновлення України.  

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Нью-Йорка на 77-му Генеральну Асамблею ООН дружина президента України Олена Зеленська разом із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем відвідала Меморіал 9/11, де отримала незвичайний подарунок. Президентка Меморіалу подарувала українцям саджанець, що виріс із насіння дерева, яке росло в павільйоні біля Світового торговельного центру та дивом урятувалося під час трагедії. 

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Теги: медицина українці Олена Зеленська молодь

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