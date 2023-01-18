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Перша леді України у Давосі передала послання для Сі Цзіньпіна

Ірина Глотова
glavcom.ua
Перша леді України у Давосі передала послання для Сі Цзіньпіна
Олена Зеленська звернулась до присутніх у Давосі
фото: showbiz.24tv.u

Олена Зеленська закликала учасників Всесвітнього економічного форуму у Давосі та їхні країни зробити все можливе для припинення війни в Україні

Перша леді України Олена Зеленська, виступаючи у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, закликала делегатів форуму та їхні країни ширше використовувати свій вплив та зробити все можливе для закінчення війни.

Зеленська підкреслила, що глобальні наслідки цієї війни будуть ще гіршими, якщо Україна зазнає поразки. «Єдність – це те, що повертає світ… Ви знаєте, що російська агресія ніколи не призначалася для того, щоб зупинятися біля кордонів України. Ця війна може просунутися вперед і спровокувати масштабніші кризи, якщо Україна програє», – зазначила перша леді України.

Вона також передала делегації Китаю листа від українського президента з пропозиціями щодо припинення війни та закінчення російської агресії проти України. Аналогічні листи від президента України отримали голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Швейцарії Ален Берсе.

Після її виступу у Давосі, президент України Володимир Зеленський подякував дружині за презентацію української формули світу, написавши у своєму Telegram, що «правда, про повномасштабну війну проти нашої країни продовжує звучати».

«Російська формула війни всім відома: терористичні акти, геноцид, військові злочини та руйнація критично важливої інфраструктури. Українська формула світу містить десять пунктів, які зможуть зробити життя України та всього світу безпечним та справедливим», – йдеться у повідомленні Зеленського.

Нагадаємо, президент України вперше представив свою «формулу світу», мирний план із 10 пунктів, у листопаді, під час онлайн-виступу перед головами країн «великої двадцятки» G-20. «Формула світу» передбачає повне виведення російських військ з території України, спеціальний трибунал з військових злочинів для Росії та міжнародні гарантії ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки України.

Крім того, у Давосі союзники Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоб той дозволив постачання німецьких танків Leopard до України напередодні вирішальної зустрічі міністрів оборони у п'ятницю в Рамштайні.

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Теги: геноцид перша леді Олена Зеленська президент Telegram Україна Володимир Зеленський військові агресія війна Олаф Шольц

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