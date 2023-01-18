Перша леді України у Давосі передала послання для Сі Цзіньпіна

Олена Зеленська закликала учасників Всесвітнього економічного форуму у Давосі та їхні країни зробити все можливе для припинення війни в Україні

Перша леді України Олена Зеленська, виступаючи у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, закликала делегатів форуму та їхні країни ширше використовувати свій вплив та зробити все можливе для закінчення війни.

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Зеленська підкреслила, що глобальні наслідки цієї війни будуть ще гіршими, якщо Україна зазнає поразки. «Єдність – це те, що повертає світ… Ви знаєте, що російська агресія ніколи не призначалася для того, щоб зупинятися біля кордонів України. Ця війна може просунутися вперед і спровокувати масштабніші кризи, якщо Україна програє», – зазначила перша леді України.

Вона також передала делегації Китаю листа від українського президента з пропозиціями щодо припинення війни та закінчення російської агресії проти України. Аналогічні листи від президента України отримали голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Швейцарії Ален Берсе.

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Після її виступу у Давосі, президент України Володимир Зеленський подякував дружині за презентацію української формули світу, написавши у своєму Telegram, що «правда, про повномасштабну війну проти нашої країни продовжує звучати».

«Російська формула війни всім відома: терористичні акти, геноцид, військові злочини та руйнація критично важливої інфраструктури. Українська формула світу містить десять пунктів, які зможуть зробити життя України та всього світу безпечним та справедливим», – йдеться у повідомленні Зеленського.

Нагадаємо, президент України вперше представив свою «формулу світу», мирний план із 10 пунктів, у листопаді, під час онлайн-виступу перед головами країн «великої двадцятки» G-20. «Формула світу» передбачає повне виведення російських військ з території України, спеціальний трибунал з військових злочинів для Росії та міжнародні гарантії ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки України.

Крім того, у Давосі союзники Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоб той дозволив постачання німецьких танків Leopard до України напередодні вирішальної зустрічі міністрів оборони у п'ятницю в Рамштайні.

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