День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
Кожна публічна поява Зеленської вражає: ключовими складовими її стилю є мінімалізм, графічність та любов до вітчизняних дизайнерів
Сьогодні, 6 лютого, перша леді України Олена Зеленська відзначає День народження. Дружині президента виповнилося 45 років.
Зеленська – не тільки обличчя країни на міжнародній арені, а ще й справжня законодавиця моди.
Посаду першої леді Олена Зеленська займає від 2019 року і за цей час ми часто спостерігали за її вечірніми та діловими вбраннями на різних заходах. Зеленська підтримує українських дизайнерів і носить виключно речі вітчизняного виробництва, тому у її День народження «Главком» згадав її найкращі образи.
Так, кожна публічна поява Олени Зеленської вражає, як досконало та до найдрібніших деталей продуманий образ. Ключовими складовими її стилю є мінімалізм, графічність та любов до українських виробників.
У гардеробі жінки переважають брючні костюми, класичні блузи, спідниці та лаконічні аксесуари. Проте з початком повномасштабної війни перша леді знаходила місце і для чогось більш практичного – джинсів, кросівок, светрів чи футболок.
Другий саміт перших леді і джентльменів
Захід відбувся влітку в Софії Київській. На відкритті Олена Зеленська виступала з промовою. З'явилася перед публікою вона в елегантному костюмі прямого крою від українського бренду The COAT by Katya Silchenko. Костюм молочного кольору перша леді доповнила прикрасами від Guzema Fine Jewelry і GUNIA Project.
Конгрес США
Промова Олени Зеленської про те, що в Україні гинуть мирні люди, стала без перебільшення історичною. Для такої знакової події вона обрала класичний чорний костюм українського виробництва від бренду A.M.G. з жилетом. Його доповнила білими туфлями і прикрасами від Gunia Project.
Для розмови з держсекретарем США Зеленська обрала сукню міді кольору хакі від відомого дизайнера Лілії Літковської. За кольором і стилістикою сукня нагадує військову форму.
Зустріч з Джо та Джилл Байденами і Камалою Харріс
Для цієї події перша леді також віддала перевагу дизайнеру Літковську: костюм блідого жовтого відтінку (подовжений піджак, пряма спідниця максі) і блакитні туфлі. Доповнили стриманий патріотичний наряд аксесуари від Gunia Project.
Цей костюм, який одягла Олена Зеленська містить одночасно дві відсилки: своєю стилістикою до парадної військової форми, а кольором – до кольору сонця України сьогодення.
До костюму блідо-жовтого кольору Зеленська одягла блакитні туфлі, таким чином вбрання також стало відсилкою до кольору українського прапора. Образ вона доповнила також прикрасами Gunia Project.
Цікаво, що для зустрічі з Зеленською Джилл Байден одягла туфлі жовтого кольору, таким чином взуття перші леді обрали у кольорах українського прапора. За словами Зеленської, красномовні деталі на зустрічі у Білому домі утворились випадково.
Ми були з нею також здивовані. Для нас це був приємний сюрприз. Протоколи не можуть про це домовлятися. Це поза протоколом домовлятися про вбрання. Мені здається, вона знала, що, якщо одягне щось у кольорі нашого прапора, мені буде приємно, а я, як представниця України, хотіла одягнути українські кольори.
Привітання з Різдвом
Олена Зеленська привітала з Різдвом українців, які святкують за юліанським календарем 7 січня. Для цього перша леді України обрала вишиту сукню від бренду Gaptuvalnya. Лляна сукня від Gaptuvalnya виконана за мотивами української традиційної сорочки. Рукави вбрання прикрашені авторським орнаментом «Гранатова лоза», що здавна є символом достатку та початку нового життя.
Патріотичне вбрання у Давосі
Нещодавно Олена Зеленська відвідала Всесвітній економічний форум у Давосі, де презентувала українську формулу миру. Для участі у дискусійній панелі Олена Зеленська вибрала білу лляну вишиванку із геометричним квітковим візерунком від українського бренду Must Have, яку поєднала з широкими чорними штанами Artemklimchuk.
До слова, Олена Зеленська одягла на важливу зустріч у Давосі особливу брошку. Золоту прикрасу у формі карти України створив бренд Gasanova. Символічну брошку Олена прикріпила до жакету. Аксесуар прикрашає один камінчик, який розташований у Донецьку – це рідне місто дизайнерки Ельвіри Гасанової.
Нагадаємо, напередодні перша леді трепетно привітала президента з Днем народження.
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