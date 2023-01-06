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Єпископ Євстратій (Зоря) Речник  Священного Синоду ПЦУ

Чому Різдво Христове таке особливе свято для українців

glavcom.ua
Христос народився – Славимо Його!
зображення з відкритих джерел

Давня подія знову і знову стає актуальною, сьогоднішньою для нас

Всечесні отці, дорогі брати і сестри!

Христос народився!

Нині в особливих умовах війни, нав’язаної нам послідовниками руйнівної ідеології «русского міра», ми прославляємо одну з найбільш визначних подій історії – воплочення Сина Божого, Його преславне Різдво.

Це не просто день народження видатної людини минулого, проповідника чи філософа, лідера громади чи історичного діяча. Різдво Христове хоча і має визначене місце – Віфлеєм, і визначений час – понад два тисячоліття тому, насправді перевершує час і простір. Бо завдяки таїнству Боговтілення з творінням у Божественній Особі Спасителя єднається Сам Творець, Який не залежить від жодних вимірів чи обмежень.

Тому давня подія знову і знову стає актуальною, сьогоднішньою для нас. Тому ми, як і покоління християн перед нами, прославляємо Різдво Христове як духовні очевидці, як присутні не лише біля ікони чи символічного вертепу, але як справді присутні у цій Віфлеємській печері перед яслами з Божественним Немовлям.

І та радість, яку принесли з небес ангели, звістивши про народження Месії – передається і нам. Для нас, як і для східних волхвів-мудреців, чудесне світло Віфлеємської зірки освітлює шлях до втіленого Сина Божого і народженого Царя-Вседержителя.

Тому якими б важкими не були події та обставини життя навколо, – завдяки натхненню від долучення до події Христового Різдва ми сповнюємося благодатними силами долати перешкоди, протистояти спокусам, боротися зі злом і перемагати його. Бо ми не самі стоїмо супроти зла, але нині можемо повторити разом з пророком: «З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог!»

Відтак, святкуючи Різдво Христове і прославляючи Спасителя, пам’ятаймо, що це не просто звичай, привід до вітань і подарунків, для дружніх зустрічей та святкових розваг. Завдяки цьому святу ми маємо оновити в собі відчуття присутності Сина Божого з нами і серед нас нині і повіки.

Дорогі брати і сестри! Цим Посланням знову і знову сердечно вітаю всіх вас з Різдвом Христовим і громадянським Новоліттям. У ці святкові дні ми з особливим відчуттям підносимо молитви за Чернігівщину і всю України, просячи у Господа допомоги в обороні від нашестя чужинців, перемоги і справедливого миру. Ми молимося за здоров'я і перемогу для наших воїнів, просимо захисту для тих, хто змушений перебувати у російській неволі та під окупацією, просимо допомоги для вимушених біженців та всіх, хто постраждав від російської агресії.

Вітаю наших військових і всіх захисників рідного краю, вітаю тих, хто несе відповідальність за державну та місцеву владу, очільників об’єднаних територіальних громад, вітаю волонтерів та благодійників, які жертовно служать ближнім. Наші спільні сердечні вітання всім християнам, хто з вірою вшановує Різдво Сина Божого.

З особливою радістю вітаю отців, братів і сестер, які протягом попереднього року долучилися до родини Православної Церкви України, скинувши з себе духовне московське ярмо. Закликаю і всі громади, православне духовенство та вірних Чернігівщини, які ще не визначилися – зробити вірний вибір, виконати канонічні приписи Томосу про автокефалію, порвати з «русскім міром», який приніс на нашу землю війну, руйнування, страждання і смерть. Наші серця і двері єдиної Помісної Церкви – відкриті для вас!

Світло і радість оновлення для вічності, мир і любов, які приніс Христос Господь у світ через Своє Народження, нехай допомагають всім нам долати на життєвому шляху виклики, спокуси й перешкоди. Адже, як каже Писання, ніч панування гріха минула, а день спасіння наблизився, бо нині для нас у Віфлеємі Давидовому.

Христос народився – Славимо Його!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: день народження смерть церква

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