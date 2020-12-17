День Великомучениці Варвари: традиції і заборони 17 грудня

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17 грудня Православна Церква святкує Варварин день. Це свято присвячене пам'яті святої великомучениці Варвари. Також в цей день всі дівчата з ім'ям Варвара відзначають свої іменини.

Хто така великомучениця Варвара

Варвара народилася в місті Іліополі, в знатній язичницькій родині. Вона була єдиною дочкою багатія Діоскора, який був язичником і намагався всіляко вберегти свою доньку від впливу християнства.

Коли батько захотів віддати дочку заміж, вона не погодилася. Батько подумав, що причиною її відмови є самотність і дозволив їй ходити, куди вона побажає. Так Варвара познайомилася з християнами і прийняла їх віру.

Коли її батько дізнався про це, то вирішив покарати дочку і віддав її в руки мучителів. Історія свідчить, що після довгих мук її кинули до в'язниці, де вночі в баченні їй явився Бог, і зцілив рани.

На наступний день дівчину знову почали катувати, але вона мужньо все переносила, чим надихнула одну зі свідків Юліану, яка відступила від народу і оголосила себе християнкою. Такого вчинку їй не пробачили і підвісили на дерево поруч з Варварою.

Дівчат спочатку довго катували, а потім відрубали їм голови. У той же день Діоскор і головний мучитель Варвари Мартіан були повністю спалені блискавкою під час грози, так що від них не залишилося навіть кісток.

Про що моляться святій Варварі

Свята Варвара є покровителькою шахтарів і гірників, а також ремісників. Вони будують в її честь велику кількість каплиць і вівтарів. Також ця свята вважається покровителькою артилеристів і всіх людей, пов'язаних зі зброєю. У США, Великобританії, Канаді та Норвегії день великомучениці Варвари і зовсім відзначається як свято, присвячене артилерії.

Святій Варварі молилися також жінки, щоб вона захистила їхніх дітей від хвороб, а самих жінок – від несправедливості з боку чоловіка і свекрухи.

Також люди просять святу:

про допомогу в будь-якій біді,

про захист від раптової смерті,

про лікування від хвороб.

Молитви до цієї святої читають під час грози і блискавок.

Що треба зробити в цей день

Вранці віруючі відправляються в храм, де проходить богослужіння. Незаміжні дівчата молилися святій Варварі про те, щоб чим пошвидше зустріти свого судженого і створити з ним щасливу сім'ю.

Якщо молодь просить про вдале заміжжя, то ті, хто постарше – про зцілення від недуг і про здоров'я дітей.

В цей день також освячують воду. Було прийнято йти по воду до ополонки добре одягненими і причесаними, вітатися і розмовляти з нею, як з живою. На цій воді варили ритуальну кашу, залишаючи в котлі на ніч. А по застиглій скоринці судили про благополуччя в родині і врожайності наступного року.

У день Варвари прийнято служити панахиди за померлими.

А ось прати, білити і глину місити в день Великомучениці Варвари – гріх. Можна тільки вишивати, оскільки народна легенда свідчить, що свята Варвара була вмілою умілецею і вишила ризи самому Ісусові.

Збирання краще зробити напередодні свята. Єдине, чим можуть займатися жінки – рукоділлям. Шити, вишивати, в'язати, а в старовину ткати і прясти. Тому подруги збиралися ближче до вечора в будинку у однієї з дівчат і приймалися за рукоділля.

Вони вели бесіди, спілкувалися, сміялися, а ще ворожили на судженого, на любов і на долю. Господині готували вареники з сиром і маком, варили смачну кашу і подавали все це на святковий стіл, коли вся сім'я сідала обідати або вечеряти.

Обряд на жіноче щастя

У день Варвари можна залучити щастя за допомогою змови на агатовий талісман. Камінь агат в цьому плані дуже дієвий і потужний. Вам знадобиться будь-яке прикраса або фігурка з агату, можна взяти просто шматочок каменя.

Гарненько промийте агат в проточній холодній воді, міцно затисніть в кулачок, піднесіть до губ і три рази прошепочіть над ним замовні слова: «Прошу тебе, завжди захищай мене, в усьому допомагай, щастя в моє життя залучай».

Тепер заговорений камінь завжди носіть з собою. Якщо через деякий час, він почне тьмяніти, значить, всю свою енергію віддав вам. Візьміть новий талісман з агату і знову проведіть над ним обряд.

Ворожіння на фінансовий успіх

Увечері необхідно взяти в рівній кількості пшоно, гречку і борошно. На підлозі покласти чистий аркуш паперу і насипати купками підготовлені крупи і борошно. З ранку необхідно подивитися на це. Якщо все без змін, то і в житті так буде, якщо ж гречка розсипалася, то очікує невеликий прибуток, а мука – до великої грошової набирання.