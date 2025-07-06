День ВМС України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Щороку у першу неділю липня своє професійне свято відзначають військовослужбовці ВМС ЗСУ
У неділю, 6 липня, відзначається День Військово-морських сил Збройних сил України. День встановлений згідно з указом президента від 12 червня 2015 року.
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День Військово-морських сил. Історія свята
Уперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. Цього дня на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.
День ВМС ЗСУ був установлений на прохання Військової ради Військово-морських сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море-96» (30 липня – 1 серпня 1996), указом президента від 17 серпня 1996 року. Святкування дня ВМС стало всенародним оглядом бойової готовності українського флоту.
Згодом, згідно з указом президента Віктора Ющенка від 24 березня 2006 року, День Військово-морських сил ЗСУ відзначався щорічно в першу неділю липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році ми знову повернулися до святкування Дня Військово-морських сил в першу неділю липня.
Нині, у зв'язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України розташований в Одесі.
Привітання з Днем Військово-морських сил у віршах
Зі святом Військово-Морських Сил України!
Ви бережете кордони вкраїни.
Дякуємо вам щиро-щиро
І бажаємо всім нам миру!
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Нехай вас всі шторми обходять стороною,
Лише м'які хвилі до успіху несуть,
Ідіть завжди за зіркою своєю,
Нехай на щастя вона прокладе маршрут!
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Шанує країна сьогодні
Тих, хто серце морю віддав,
Тих, хто сміливо, безкорисливо
З вод морських захищає Вітчизну!
Вітаємо від душі,
Дорогі моряки!
І нехай у важкі хвилини
Буде вітер вам попутним.
Нехай світить вам завжди
В небі щаслива зірка!
***
Хай не буде перешкодою качка,
І не збиває вітер з ніг.
Будь сміливим, сильним, адже інакше
Ти моряком би стати не зміг.
***
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
З Днем Військово-морських сил!
Побажання до Дня Військово-морських сил у прозі
Вітаємо з Днем ВМС ЗСУ! Нехай ваші дії завжди будуть виваженими, а підтримка рідних – надійним тилом. Бажаємо мирних берегів, безпечних плавань і сил долати всі виклики.
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Вітаємо з Днем Військово-Морських Сил! Бажаємо здоров'я, успіху, натхнення та щирого кохання! Дякуємо за вашу важливу і складну роботу.
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Щиро бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енергії та злагоди в команді. Ваша служба – це основа безпеки України. З Днем Військово-морських сил!
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Сьогодні хочу привітати вас з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України! Бажаю вам міцного здоров'я, незламної віри у свої сили, родинного затишку та мирного неба над головою. Нехай ваші професійні успіхи завжди супроводжуються заслуженими нагородами, а всі ваші дії приносять тільки перемогу та добробут Україні.
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Щиро бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енергії та злагоди в команді. Ваша служба – це основа безпеки України. З Днем Військово-морських сил!
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Вітаю тебе із Днем Військово-Морських сил України! Бажаю тобі плисти хвилями розкоші та щастя. Не тоне благополуччя, сплеску радостей, любові, як океан, неосяжного везіння і потоку благ у житті.
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У цей святковий день бажаю міцного здоров'я, удачі та добробуту. Хочу висловити глибоку повагу і вдячність усім, хто захищає нашу країну, дякую вам за ваш бойовий і трудовий героїзм, за вашу сміливість та відданість. Нехай і надалі буде плідною ваша нелегка, але така необхідна Україні праця. Бережіть себе, міцного вам здоров'я та мирного неба над головою!
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У День Військово-Морських сил України хочу побажати гарного, приголомшливого життя, як море. Нехай здоров'я завжди залишається міцним, хай щастя буде безмежним, нехай сили наповнюють тіло і дух кожного дня. Бажаю удачі та успіху, завжди тримати високу хвилю впевненості й стабільності в житті.
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З Днем Військово-морських сил! Ви – гордість нашої країни! Хай завжди супроводжує Вас попутний вітер і ясне небо!
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Вітаю з Днем Військово-морських Сил України! Нехай для Вас завжди буде штиль на морі, а щаслива зоря горить яскравим світлом і вказує шлях додому. За Вашу сміливість і доблесть, за відданість своїй країні кажемо Вам – дякую! Зі святом!