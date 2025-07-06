Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День ВМС України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
День ВМС України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
фото з відкритих джерел

Щороку у першу неділю липня своє професійне свято відзначають військовослужбовці ВМС ЗСУ

У неділю, 6 липня, відзначається День Військово-морських сил Збройних сил України. День встановлений згідно з указом президента від 12 червня 2015 року.

Зміст

День Військово-морських сил. Історія свята

Уперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. Цього дня на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС ЗСУ був установлений на прохання Військової ради Військово-морських сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море-96» (30 липня – 1 серпня 1996), указом президента від 17 серпня 1996 року. Святкування дня ВМС стало всенародним оглядом бойової готовності українського флоту.

Згодом, згідно з указом президента Віктора Ющенка від 24 березня 2006 року, День Військово-морських сил ЗСУ відзначався щорічно в першу неділю липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році ми знову повернулися до святкування Дня Військово-морських сил в першу неділю липня. 

Нині, у зв'язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України розташований в Одесі.

Привітання з Днем Військово-морських сил у віршах

Зі святом Військово-Морських Сил України!
Ви бережете кордони вкраїни.
Дякуємо вам щиро-щиро
І бажаємо всім нам миру!

***

Нехай вас всі шторми обходять стороною,
Лише м'які хвилі до успіху несуть,
Ідіть завжди за зіркою своєю,
Нехай на щастя вона прокладе маршрут!

***

Шанує країна сьогодні
Тих, хто серце морю віддав,
Тих, хто сміливо, безкорисливо
З вод морських захищає Вітчизну!
Вітаємо від душі,
Дорогі моряки!
І нехай у важкі хвилини
Буде вітер вам попутним.
Нехай світить вам завжди
В небі щаслива зірка!

***

Хай не буде перешкодою качка,
І не збиває вітер з ніг.
Будь сміливим, сильним, адже інакше
Ти моряком би стати не зміг.

***

Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
З Днем Військово-морських сил!

Побажання до Дня Військово-морських сил у прозі

Вітаємо з Днем ВМС ЗСУ! Нехай ваші дії завжди будуть виваженими, а підтримка рідних – надійним тилом. Бажаємо мирних берегів, безпечних плавань і сил долати всі виклики.

***

Вітаємо з Днем Військово-Морських Сил! Бажаємо здоров'я, успіху, натхнення та щирого кохання! Дякуємо за вашу важливу і складну роботу.

***

Щиро бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енергії та злагоди в команді. Ваша служба – це основа безпеки України. З Днем Військово-морських сил!

***

Сьогодні хочу привітати вас з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України! Бажаю вам міцного здоров'я, незламної віри у свої сили, родинного затишку та мирного неба над головою. Нехай ваші професійні успіхи завжди супроводжуються заслуженими нагородами, а всі ваші дії приносять тільки перемогу та добробут Україні.

***

Щиро бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енергії та злагоди в команді. Ваша служба – це основа безпеки України. З Днем Військово-морських сил!

***

Вітаю тебе із Днем Військово-Морських сил України! Бажаю тобі плисти хвилями розкоші та щастя. Не тоне благополуччя, сплеску радостей, любові, як океан, неосяжного везіння і потоку благ у житті.

***

У цей святковий день бажаю міцного здоров'я, удачі та добробуту. Хочу висловити глибоку повагу і вдячність усім, хто захищає нашу країну, дякую вам за ваш бойовий і трудовий героїзм, за вашу сміливість та відданість. Нехай і надалі буде плідною ваша нелегка, але така необхідна Україні праця. Бережіть себе, міцного вам здоров'я та мирного неба над головою!

***

У День Військово-Морських сил України хочу побажати гарного, приголомшливого життя, як море. Нехай здоров'я завжди залишається міцним, хай щастя буде безмежним, нехай сили наповнюють тіло і дух кожного дня. Бажаю удачі та успіху, завжди тримати високу хвилю впевненості й стабільності в житті.

***

З Днем Військово-морських сил! Ви – гордість нашої країни! Хай завжди супроводжує Вас попутний вітер і ясне небо!

***

Вітаю з Днем Військово-морських Сил України! Нехай для Вас завжди буде штиль на морі, а щаслива зоря горить яскравим світлом і вказує шлях додому. За Вашу сміливість і доблесть, за відданість своїй країні кажемо Вам – дякую! Зі святом!

Яскраві листівки до Дня Військово-морських сил

День ВМС України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 1
День ВМС України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 2
День ВМС України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 3
День ВМС України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 4

Читайте також:

Теги: свято ВМС історія море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 червня – Всесвітній день океанів
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
10 червня – Всесвітній день стилю модерн
10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 червня, 00:10
15 червня – День батька в Україні
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 червня, 00:05
21 червня – День літнього сонцестояння
21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 червня, 00:01
27 червня – Всесвітній день рибальства
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
28 червня – День Конституції України
28 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 червня, 00:05
2 липня – День працівника державної податкової служби України
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
колаж: glavcom.ua
Українські знаменитості та політики поділилися спогадами про тат та власне батьківство
16 червня, 09:47
Національній поліції України – 10 років: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Національній поліції України – 10 років: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
4 липня, 09:07

Суспільство

День ВМС України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
День ВМС України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Гранатометник з Києва поліг у боях на Луганщині. Згадаймо Андрія Юру
Гранатометник з Києва поліг у боях на Луганщині. Згадаймо Андрія Юру
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 6 липня
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 6 липня
Окупант із полону подзвонив мамі, але та вигадала дивну причину, щоб із ним не розмовляти
Окупант із полону подзвонив мамі, але та вигадала дивну причину, щоб із ним не розмовляти
Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ
Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ
Кубинець розповів, як став «гарматним м’ясом Путіна»
Кубинець розповів, як став «гарматним м’ясом Путіна»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 липня: ситуація на фронті
163K
Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 липня 2025
83K
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
64K
Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ
25K
Окупант із полону подзвонив мамі, але та вигадала дивну причину, щоб із ним не розмовляти

Новини

6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua