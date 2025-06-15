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15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 червня – День батька в Україні
фото: depositphotos.com

Сьогодні не рекомендується сваритися

15 червня відзначається День батька в Україні та День захисту людей похилого віку. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Амоса. 

День батька в Україні

15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

В Україні День батька є офіційним святом, яке щорічно відзначається у третю неділю червня. Відповідний Указ Президента України №274/2019, «З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей», було підписано 18 травня 2019 року. У 2025 році День батька (День тата) припадає на 15 червня.

День захисту людей похилого віку

15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

15 червня в Україні і світі святкують День захисту людей похилого віку. Щорічна подія, яка була встановлена світовою спільнотою 2011 року. Часто представники похилого віку дискримінуються у суспільстві за віковою ознакою, проте ми їм зобов'язані своїм існуванням, безтурботним життям та добробутом.

За даними широкомасштабних досліджень, представлених на 89-му пленарному засіданні Організації Об’єднаних Націй, «частка людей у віці 60 або більше років у всій чисельності населення світу складе до 2050 року понад 20 відсотків». Максимальне і найбільш стрімке зростання числа літніх людей очікується у країнах, що розвиваються.

Яке сьогодні церковне свято

Святий Амос народився у місті Текоа поблизу Вифлеєма. З дитинства він звик до простої сільської праці – був пастухом, допомагав родині. Але саме з простого народу Бог обрав його для великої місії – викривати гріхи сильних світу цього. Його слова звучали сміливо і відверто, настільки, що вони були згадані навіть у Новому Завіті, коли первомученик Стефан говорив про пророче слово.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не відмовляйте у милостині.
  • Не можна сваритися.
  • Забороняється купатися у відкритих водоймах.

Народні прикмети і традиції 

  • Вранці багато роси на траві – літо буде погожим;
  • погода погана – до спекотного літа і теплої осені;
  • дощить – до поганого урожаю жита;
  • коники дуже голосно стрекочуть – буде дощ;
  • на небі перисті хмари – два дні дощитиме.

Пам’ятні дати 15 червня

  • 1215 рік – англійський король Джон Безземельний скріплює своєю печаткою Велику Хартію Вольностей (Magna Charta), яка гарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов'язувала короля дотримуватися державних законів;
  • 1834 рік – відкривають Київський університет;
  • 1851 рік – у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель засновує першу у світі фабрику з виробництва морозива;
  • 1869 рік – Джон Веслі Гаят отримує патент на целулоїд;
  • 1924 рік – керівником ФБР стає Едгар Гувер, котрий пробуває на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті 1972 року;
  • 2007 рік – відбувається прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу «Лис Микита».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Михайло, Григорій, Семен, Степан, Федір.

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Теги: церква релігія Україна свята свято традиції

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