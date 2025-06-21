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21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 червня – День літнього сонцестояння
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто виносити сміття і мити підлогу

21 червня відзначається День літнього сонцестояння, Всесвітній день миру та молитви, Міжнародний день йоги та Всесвітній день гуманізму. Віряни вшановують пам’ять мученика Юліана Тарсійського.

День літнього сонцестояння

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Хоча літнє сонцестояння в деякому сенсі і знаменує початок літа, це не є самий жаркий час у році, а наша Земля не єдина планета, на якій відбувається це, вельми цікаве явище. Наприклад, на Урані, кожен період літнього сонцестояння триває приблизно протягом 42-х років, а сонцестояння на Марсі відбувається відразу через кілька днів після того, як в червні це сталося на Землі.

День літнього сонцестояння, як правило 20 або 21 червня, залежно від року. Це важлива астрономічна і географічна подія, що відбувається в Сонячній системі. Цього дня наша планета, здійснюючи рух навколо сонця і обертаючись навколо уявної осі, у черговий раз зайняла по відношенню до Сонця таке положення, коли сонячне проміння в Північній півкулі прямовисно «падає» на північний тропік і висвітлює дно найглибших колодязів. Цей день знаменує початок літа в північній півкулі Землі і початок зими в південній півкулі. У 2025 році День літнього сонцестояння припадає на 21 червня.

Всесвітній день миру та молитви

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Всесвітній день миру та молитви (World Peace and Prayer Day) – це щорічна подія, яка відзначається 21 червня. День був ініційований вождем Arvol Looking Horse, який є духовним лідером нації лакота. Головна мета цього заходу – об’єднати людей з усього світу в молитві з метою сприяння миру та злагоди між усіма націями та народами.

Перший Всесвітній день миру та молитви відбувся в 1996 році в Грей-Хорн-Батті в Південній Дакоті, США, і відтоді відзначається щорічно. Подія зазвичай передбачає молитви, церемонії та інші заходи, які сприяють єдності та розумінню між різними культурами. Людей заохочують використовувати власні унікальні духовні практики, щоб молитися за мир у всьому світі.

Міжнародний день йоги

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 2014 році. Дата святкування обрана на честь дня літнього сонцестояння. Під час першого відзначення, у 2015 році, аж 35 тисяч людей одночасно практикували йогу (йога-сесія потрапила до книги рекордів Гіннеса). Україна також бере участь у святі завдяки Українській Федерації Йоги.

Йога – це індійська духовна й фізична практика, котра змінює людську свідомість та тіло. Заняття йогою допомагають відчути злиття души й тіла, єдність з природою та з самим собою. Практика покращує ментальне і фізичне здоров’я, сприяє здоровому способу життя.

Міжнародний день йоги має за мету привернення уваги людства до цієї практики, залучення до занять йогою заради всесвітнього добробуту, підвищення обізнаності щодо йоги.

Всесвітній день гуманізму

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

21 червня кожного року відзначається важлива подія – Всесвітній день гуманізму (World Humanist Day). Таку дату започаткував Міжнародний гуманістичний та етичний союз у 1986 році в Осло.

Гуманізм – це філософська позиція, яка ставить в пріоритет загальнолюдські цінності (терпимість, любов, милосердя, справедливість, доброту), права людини на щастя, свободу, особистий розвиток. Прихильники гуманізму прагнуть покращити наш світ за допомогою демократії, етики та людських здібностей.

Всесвітній день гуманізму має за мету звернення уваги суспільства до вагомості гуманізму, підвищення обізнаності щодо гуманістичної філософської концепції, сприяння згуртуванню прибічників ідей гуманізму.

Яке сьогодні релігійне свято

21 червня у церковному календарі – день пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського. Він був християнським мучеником IV століття. Юліан народився у змішаній сім’ї: його батько був язичником, а мати – християнкою. Юліан визнав християнську віру перед проконсулом Марціаном і став мучеником у віці 18 років, коли його поклали до мішка з піском та отруйними зміями і кинули в море.

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Що не можна робити цього дня

  • Краще не сваритися з рідними, тому що сварка затягнеться надовго.
  • Не можна запізнюватися на побачення.
  • Не варто виносити сміття і мити підлогу.

Народні прикмети

  • Якщо гроза, то негода не затягнеться.
  • Після дощу сонце яскраве – ввечері знову піде дощ.
  • На небі веселка – до гарної погоди.
  • Якщо стягуються хмари, то буде негода. 

Пам’ятні події 21 червня

  • 524 – Годомар, король Бургундії, переміг галлів у битві під Везероном.
  • 1582 – інцидент у монастирі Хонно, Кіото, Японія.
  • 1768 – гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати.
  • 1963 – кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI.
  • 1971 – розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Георгій, Єгор, Іван, Макар, Олександр, Ян, Олена, Олена, Ілона.

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Теги: церква релігія традиції свято свята

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