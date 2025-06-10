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10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 червня – Всесвітній день стилю модерн
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто відмовляти у допомозі

10 червня відзначається Всесвітній день стилю модерн та Всесвітній день ремісництва. Віряни вшановують пам’ять священномученика Тимофія.

Всесвітній день стилю модерн

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Щорічно 10 червня відмічається Міжнародний день стилю модерн (World Art Nouveau Day). У 2013 році ініціатором організації даного свята виступив угорський журнал Szecessziós Magazin, співпрацюючи з Музеєм прикладного мистецтва, який знаходиться у Будапешті. Там і було проведене перше святкування. Підтримав цей захід європейський артрух у Бельгії та Іспанії.

Дату для святкування Всесвітній день стилю модерн вибрали спеціально. У цей день пішли з життя великі архітектори-модерністи: Еден Лехнер, який спроєктував той самий Музей у Будапешті, та іспанець Антоніо Гауді.

Метою заходу є популяризація стилю у різних сферах мистецтва та збереження його творчих доробків. Кожен рік Всесвітній день модерну присвячується певній темі: різним елементам мистецтва, які створені згідно з правилами даного стилю. 

Всесвітній день ремісництва

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Саме цього дня 1964 року у Нью-Йорку відбулася перша міжнародна конференція, в якій тоді взяли участь викладачі, урядовці, ремісники та художники з 40 країн світу. Тоді ж було затверджено створити Всесвітню ремісничу раду.

Ремесло відноситься до дрібної виробничої діяльності, кожен процес якої виконується за допомогою ручної праці та звичайних підручних інструментів. У залежності від культури, традицій, релігії та економічного становища кожен регіон має свої види ремесла.

Яке сьогодні релігійне свято

10 червня у церковному календарі – день пам’яті священномученика Тимофія, єпископа Пруського. Він був відомий своєю чистотою та святістю, за що Бог наділив його даром чудотворення. Серед його чудес було вбивство величезної змії, яка жила в печері та шкодила людям та худобі, а також воскрешення царя на ім’я Арита, який був на смертному одрі.

Коли на трон вступив Юліан, який відрікся від Христа та почав гонити на Церкву, святий Тимофій активно проповідував слово Боже, зміцнюючи вірних та навертаючи невірних. За свої дії він був заарештований та кинутий до темниці, де продовжував навчати про Христа тих, хто приходив до нього. Юліан наказав йому припинити проповідувати про Ісуса, але він не підкорився і продовжував своє служіння, за що був страчений у в’язниці. 

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто відмовляти у допомозі та скупитися.
  • Не можна виносити сміття з дому.
  • Краще не брати і не давати в борг нічого цінного цього дня.

Народні прикмети

  • Якщо мурах не видно, але день сонячний, то чекайте на негоду.
  • Павуки поховалися – до зміни погоди.
  • Якщо ворони настовбурчилися і не літають, то прийде негода.
  • Із дерев починає опадати листя – літо буде коротким

Пам’ятні події 10 червня

  • 978 – Князь Володимир сів на київський престол.
  • 1619 – Тридцятилітня війна: битва при Саблаті, переломний момент у Богемському повстанні.
  • 1793 – У Парижі створено перший у світі публічний зоопарк.
  • 1907 – Французькі інженери брати Люм'єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно.
  • 1909 – Пасажирський корабель «Славонія», що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS.
  • 1917 – У Києві розпочав роботу I Всеукраїнський селянський з'їзд.
  • 1918 – Проголошено незалежність Вірменії (28 травня за старим стилем).
  • 1934 – При НКВС УСРР створено Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень (українське відділення ГУЛАГу).
  • 1936 – У СРСР створена кіностудія «Союзмультфільм».
  • 1940 – У Москві підписана російсько-німецька конвенція про порядок врегулювання прикордонних суперечок і конфліктів.
  • 1943 – Угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.
  • 1944 – Радянські війська почали Виборзько-Петрозаводську наступальну операцію проти фінських військ.
  • 1950 – Західні країни відкинули пропозицію Радянського Союзу провести у Німеччині референдум з приводу ідеї об'єднання країни.
  • 1967 – СРСР розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем (були відновлені лише у 1991).
  • 1969 – Відбувся військовий конфлікт між СРСР і Китаєм у районі Тасти (Казахська РСР).
  • 1984 – Американці провели перше успішне випробування протиракетної системи у космосі.
  • 1999 – Внаслідок несподіваного марш-кидка російські війська зайняли військовий аеропорт Приштини (Автономний край Косово і Метохія, Союзна Республіка Югославія) на кілька годин раніше прибуття туди військ НАТО.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна, Тетяна.

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Теги: традиції свята свято релігія церква

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