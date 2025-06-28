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28 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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28 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 червня – День Конституції України
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна нічого садити на городі, інакше урожай не зійде

28 червня відзначається День Конституції України, Міжнародний день рожевого вина та День молочного шоколаду. Віряни вшановують перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана.

День Конституції України

28 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Часто Конституцію іменують Основним законом, бо вона займає верховну позицію над усіма іншими законами. Для багатьох країн прийняття Конституції пов’язано з революціями чи визвольними війнами, для інших воно стало вирішальним кроком на шляху до суверенітету. Не є виключенням і Україна – Конституцію було прийнято на п’ятому році незалежності. Ця довгоочікувана і визначна для українців подія відбулася 28 червня 1996 року, і відтоді щороку 28 червня відзначається державне свято – День Конституції України. 

Конституцією Пилипа Орлика, або, за іншою назвою, Бендерською Конституцією, декларувалося, що Україна є вільною як від Польщі, так і від Москви. Православна віра стверджувалася під егідою Константинополя, встановлювалися державні кордони та зовнішньополітичні відносини. Щодо внутрішнього устрою, то взаємодія гетьмана з підлеглими регулювалася своєрідним парламентом, представництво в якому мало не лише військове керівництво, а й рядові козаки.  

Ця Конституція фактично проголосила Україну незалежною державою, залишивши з іноземного впливу лише протекторат короля Швеції. На жаль, положенням цього документу не судилося набути реальної чинності, але його досі вважають концептуальним свідченням демократичних вподобань української нації.

Міжнародний день рожевого вина

28 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

У Провансі тепер є свій Міжнародний день рожевого вина (International Rose Day). Цей особливий день, встановлений Валері Руссель, власницею Châteaux Roubine і Sainte Béatrice, відзначається кожної четвертої п’ятниці червня, починаючи з 22 червня 2018 року.

Мета події – вшанувати задоволення від мистецтва життя Провансу, яке передбачає також смакування рожевого вина. Прованс, визнаний батьківщиною рожевого вина понад 2600 років тому, займає особливе місце серед рожевих вин і відіграв значну роль у глобальному відродженні популярності рожевого вина.

День молочного шоколаду

28 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Кожен рік 28 червня у США святкують Національний день молочного шоколаду, який був заснований Асоціацією кондитерів. Для ласунчиків та шанувальників шоколадної продукції, звісно, кордонів не існує, то шоколадне свято завдяки соцмережам поширилося світом.

Цей продукт вперше виник у 1839 році на фабриці німецької компанії Jordan & Timaeus. Але в ті часи він мав вигляд гарячого напою. Через 30 років швейцарський кондитер Даніель Петер знайшов спосіб, як зробити ці ласощі твердими. С тих пір ласуни всього світу вважають молочний шоколад одним із смачніших сортів.

Головним інгредієнтом шоколаду є какао-боби. Деякі народи вважали їх священною їжею, яку боги волелюбності подарували людям. Вживання зерен какао підвищувало рівень енергії, змушувало мізки працювати більш активно, рятувало від багатьох захворювань.

Яке сьогодні релігійне свято

28 червня у церковному календарі – день перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана. Святі Кир та Іван були ранньохристиянськими святими мучениками, безсрібниками, єгипетськими лікарями та воїнами.

Кир жив у III ст. в єгипетському місті Олександрії за часів правління імператора Діоклетіана, жорстокого гонителя християн. Він був побожним лікарем, який не брав жодної винагороди, а закликав людей не грішити, бо недуги часто є наслідком грішного життя. Згодом він вступив до монастиря в Аравії. Бог дав йому чудесний дар лікувати недужих молитвою. Пізніше до нього долучився колишній вояк Іван, який прийняв св. Хрещення.

Довідавшись про ув'язнення побожної християнки Атанасії та трьох її малолітніх дочок у єгипетському Канопі, Кир та Іван вирушили, щоб підтримати їх на дусі. Але побожних мужів також ув'язнили та жорстоко мучили, схиляючи до відступництва від Христової віри. Потім невинним дівчатам і матері відрубали голови, а Кира та Івана убили мечем 311 (312) року.

Коли святі лікарі Кир та Іван прославили Христа мученицькою смертю 312 року, побожні християни поклали їхні святі мощі у церкві св. Марка. При мощах діялися численні чуда. Через сто літ Олександрійський патріарх св. Кирило переніс частину святих мощей в єгипетське місто Менуту, щоб їхнім вшановуванням відвернути людей від забобонних обрядів. Згодом у Менуті на честь свв. Кира й Івана збудували величну церкву.

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Що не можна робити цього дня

  • Після обіду не можна нічого садити на городі, інакше урожай не зійде.
  • Якщо вам потрібно посіяти якісь культури, то краще робити це до полудня.
  • Незаміжнім дівчатам не рекомендується розповідати кому-небудь про свої плани – нічого не збудеться.
  • Постарайтеся в цю дату не витиратися чужим рушником – є ризик забрати собі проблеми людини.

Народні прикмети

  • Туман віщує дощові дні.
  • Перед дощем суцвіття нагідок закриваються, мальва никне, в'яне, фіалка згинає стеблинка.
  • Коники голосніше звичайного стрекочуть – чекай опадів.
  • Поросята верещать – до сирої погоди.
  • Худоба на пасовище важко дихає, з шумом видихає повітря – до дощу.
  • При гарній погоді корови і вівці самі повертаються з пасовища і поспішають під навіс або в сарай – до грози.
  • У снах, що приснилися в ніч з 27 на 28 травня, потрібно звертати увагу на почуті слова.

Пам’ятні події 28 червня

  • У 2012 році резолюцією 66/281 ООН проголосила Міжнародний День Щастя (відзначається 20 березня).
  • У 1996 році після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України прийнято Конституцію України.
  • У 1992 році «Сигнальник» став першим кораблем на Чорному морі, який в 1992 році підняв український прапор.
  • У 1956 році масовий страйк, демонстрації під гаслами «Свободи! Хліба! Бога! Геть комунізм!» та вуличні зіткнення в Познані (Польська Народна Республіка), яка тривала до 30 червня.
  • У 1950 році північнокорейська армія захопила Сеул.
  • У 1948 році виключення Федеративної Народної Республіки Югославія з Комінформу у зв'язку з загостренням її відносин з СРСР.
  • У 1940 році відповідно до секретного додаткового протоколу пакту Молотова-Ріббентропа СРСР анексував у Королівства Румунія Бессарабію, північ Буковини і округ Герца.
  • У 1934 році прийняття в США закону Фрейзера-Лемке з метою поліпшення становища селян.
  • У 1919 році підписано Версальський договір.
  • У 1918 році вийшов декрет Раднаркому РРФСР про націоналізацію важкої промисловості і транспорту.
  • У 1917 році (за Юліанським календарем 15 червня) на засіданні Малої Ради було сформовано перший уряд України – Генеральний секретаріат.
  • У 1914 році в Сараєво був убитий спадкоємець австрійського престолу Франц Фердинанд, що стало приводом для початку Першої світової війни.
  • У 1902 році Конгрес США затвердив Закон про будівництво каналу на Панамському перешийку і таким чином наділив президента повноваженнями для придбання у французької «Панамської компанії» прав на будівництво каналу, а у Колумбії права на вічне керування зоною каналу.
  • У 1870 році початок Міських реформ в Російській імперії.
  • У 1868 році бухарський емір визнав себе васалом Російської імперії.
  • У 1816 році відбулося урочисте відкриття першої біржі в Санкт-Петербурзі.
  • У 1816 році урочисте відкриття першої біржі в Санкт-Петербурзі.
  • У 1812 році війська Наполеона вступили у Вільнюс.
  • У 1651 році почалася битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького та армією Речі Посполитої короля Яна Казимира.
  • У 1648 році початок експедиції Семена Дежньова, у ході якої було відкрито Північний морський шлях.
  • У 1644 році актор мандрівної трупи Жан Батист Поклен вперше вийшов на сцену під псевдонімом Мольєр. Своє нове ім'я він згодом прославив як драматург.
  • У 1635 році на Карибських островах заснована французька колонія Гваделупа.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян.

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Теги: Конституція свята релігія Україна традиції свято

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