Національній поліції України – 10 років: історія, листівки та привітання

Щороку 4 липня своє професійне свято відзначають працівники Національної поліції

Сьогодні, 4 липня, Україна відзначає День Національної поліції. Це професійне свято, встановлене указом президента України у 2015 році, є нагодою віддати шану та подякувати правоохоронцям за їхню щоденну працю із забезпечення правопорядку, безпеки громадян та захисту національних інтересів, особливо в умовах повномасштабної війни.

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Професійне свято правоохоронців встановлено указом президента України від 9 грудня 2015 р. № 693/2015 як День Національної поліції України, і спочатку відзначалося 4 серпня – у день підписання Закону України Про Національну поліцію № 580‑VIII.

27 квітня 2018 року указ президента № 97/2018 переніс свято на 4 липня – на дату, коли 4 липня 2015 року перші 2000 патрульних прийняли присягу на Софійській площі в Києві.

Закон визначає:

статус поліції як центрального органу виконавчої влади;

повноваження поліції з охорони прав, боротьби зі злочинністю та забезпечення безпеки;

порядок добору, підготовки, служби та відповідальність поліцейських;

Цей закон – основа системи реформ поліції, що запустила ліквідацію міліції та створення нового правоохоронного органу.

Служба в умовах війни

Цього року День Національної поліції має особливе значення. В умовах агресії Росії поліцейські не лише виконують свої прямі обов'язки із запобігання злочинності, розслідування правопорушень та підтримання громадського порядку, а й активно долучаються до оборони країни. Вони працюють у прифронтових зонах, документують воєнні злочини, допомагають евакуювати населення, розміновують території та забезпечують стабільність у деокупованих регіонах.

Очільник Нацполіції України Іван Вигівський підкреслив, що Національна поліція стала невід’ємною складовою Сил безпеки та оборони України. Поліцейські бойових підрозділів «Лють», «Хижак», КОРД, стрілецьких батальйонів Головних управлінь поліції разом із військовими боронять державу від ворога на фронті. Сьогодні кожен п’ятий поліцейський – на передовій.

«Ми тримаємо і внутрішній фронт та забезпечуємо безпеку в громадах. Поліцейські – перші там, де небезпека, де потрібна допомога і захист, у найгарячіших точках. Документують воєнні злочини окупантів, допомагають постраждалим, евакуюють людей, розміновують наші землі, протидіють злочинності. Ми памʼятаємо усіх, хто віддав за нашу країну найцінніше - життя... Світла памʼять Героям!», – сказав він.

Іван Вигівський в коментарі для «Телеграфу» розповів, що наразі близько 15 тис. правоохоронців безпосередньо беруть участь на лінії бойового зіткнення. За словами Вигівського, точні цифри втрат серед поліцейських є закритою інформацією, але мова про «сотні» загиблих правоохоронців. Він зазначив, що втрати є значними й трапляються «майже щодня».

Привітання у віршах

На варті спокою беззмінно

Ви стоїте, і кожну мить

На допомогу неодмінно

Готові вчасно поспішить.

Підтягнуті, в блискучій формі

Вперед ідете по життю,

Життєвих не боїтесь штормів,

Несете гідно честь свою.

Із Днем поліції щиро вітаю,

Хай негаразди обійдуть,

Хай радощів не буде краю,

Вони натхнення принесуть

***

З Днем поліції, бійці,

Свято в вас, в кінці кінців,

То ж бажаєм відпочити,

Щиро разом порадіти!

Ми вас дуже поважаєм,

Сил та радості бажаєм,

Легко служиться вам хай,

Й вдома буде справжній рай!

***

З Днем поліції вітаєм

І сердечно побажаєм

Шахраїв усіх зловити

І за ґрати посадити!

***

Служити в поліції непросто,

Немає в ній кіношної краси.

Погоні, затримання, допити,

Хто з цим впорається? Звичайно, ти!

Нехай багато хто зараз поліцію лають,

Поки в ній є такі ж як ти,

Ми можемо спати спокійно, точно знаю,

Зі святом, друже! Нехай здійсняться мрії усі!

***

Нашу доблесну поліцію

Зі святом ми вітаємо.

Честі, вдачі і наснаги

Ми вам побажаємо.

Хай сила, міцність і відвага

Шагають поруч кожен день.

Хай служба ваша іде гладко,

Нових вам звершень та ідей!

***

З днем поліції вітаю

Наших всіх захисників.

Служби легкої бажаю,

Позитиву без причин.

Вдячність вам за силу, мужність,

Вашу працю кожен день.

Доля хай відсипле щастя

Під зав’язку до кишень.

Побажання в прозі

Сьогодні ми вшановуємо не лише професіоналізм, а й людяність, яку поліція проявляє у важкі моменти. Ви стоїте на захисті наших громадян, ризикуючи своїм життям. Ви допомагаєте тим, хто потребує допомоги. Ви будуєте довіру між поліцією та населенням. Ви є героями нашого часу!

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З Днем Національної поліції України! Дякуємо, що захищаєте наші вулиці, стоїте на сторожі порядку та спокою українців. Що знищуєте ворога та очищуєте нашу землю від зла. Бажаю тримати удар, берегти себе та українців!

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У цей день вітаємо вас з днем поліції! Бажаю щасливого несення служби та міцного здоров'я. Бажаю досягти «великих» зірок на погонах, отримувати заохочення за вашу складну роботу. Благополуччя вашим рідним і близьким, які підтримують вас у будь-якій ситуації.

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З Днем поліції тебе! Бажаю міцного здоров'я, легкої служби, поваги колег і начальства, спокою на вулицях. І, звичайно, якнайшвидшого настання миру!

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Вітаю з Днем поліції в Україні та від щирого серця хочу побажати завжди бути на посту безпеки країни та міста, не знати промахів і поразок. Нехай служба буде безпечною і виключає труднощі, нехай життя буде щедрим на добрі подарунки, достаток і щастя!

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З Днем поліції в Україні від щирого серця вітаю! Нехай завжди поруч буде удача, нехай сміливість та сила ніколи не лишають, а кожен день приносить нові перемоги. Успіхів у кар’єрі, зростання особистого та професійного, та простого людського щастя!

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Хочу привітати з Днем поліції. Бажаю, щоб вашу працю цінував народ, рівнявся на вас, завжди відчував опору та надію на справедливість. Нехай доля приносить тільки легкі випробування, міцним буде здоров‘я та сталевими нерви.

Яскраві листівки

Зазначимо, сьогодні в Україні відзначають День судового експерта та День музики у стилі кантрі.