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Українські знаменитості та політики поділилися спогадами про тат та власне батьківство

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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колаж: glavcom.ua
Джеррі Хейл у дитинстві з татом та Наталка Денисенко з татом і сином

Народний депутат Дмитро Разумков згадав про свого покійного тата й поділився міркуваннями про відповідальність батьківства

 

15 червня, у День батька, відомі українці вшанували своїх татів у соцмережах. Співаки, актори, телеведучі та народні депутати ділилися дитячими фото, зворушливими відео, спогадами та словами подяки – як живим, так і покійним татам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Співачка Наталія Могилевська опублікувала світлину свого покійного батька Олексія на своїй сторінці у Facebook.

Наталія Могилевська оприлюднила фото батька - Олексія Могили
Наталія Могилевська оприлюднила фото батька - Олексія Могили
фото: Facebook-сторінка Наталі Могилевської

«Дякую тобі, тату, за живий приклад сили, сміливості, шляхетності, гумору й неймовірної, тонкої, глибокої мудрості. Знайомтеся – мій батько, Олексій Олексійович Могила, з родини пілотів, священників та лінгвістів. Дякую тобі за силу нашого Роду, тату. Ти в моєму серці завжди, як і моя безмежна повага і вдячність тобі», – зазначила знаменитість у дописі.

Виконавиця Ірина Федишин в Instagram поділилась селфі з татом. Співачка подякувала йому за мудрість, турботу, доброту і любов, а також побажала міцного здоров’я й Божої благодаті у всьому.

Ірина Федишин з татом
Ірина Федишин з татом
скріншот: Instagram / @irynafedyshyn

Світлину свого тата Семена Карпи оприлюднила в Instagram й українська співачка, ведуча та продюсерка Наталка Карпа. Вона привітала його зі святом та опублікувала фото, де батько задумано сидить на фоні мальовничого пейзажу.

Наталка Карпа показала світлину свого батька Семена
Наталка Карпа показала світлину свого батька Семена
скріншот: Instagram / @natalkakarpa

Акторка Наталка Денисенко опублікувала архівні фото з батьком Олександром і поділилася роздумами про важливість батьківської постаті у житті.

«Дуже харизматичний, веселий, справедливий, добрий, спокійний… він неймовірна людина! Мені завжди хотілося, щоб мій чоловік був схожий на нього. Я дуже щаслива, що в День батька мені є кого вітати», – написала акторка.

Денисенко також висловила вдячність татові за підтримку та згадала про чоловіка Андрія Федінчика – батька їхнього сина Андрійка: «І звичайно, я щаслива, що мій син також отримав найкращого тата на землі. В цьому році Андрій навчив Андрійка плавати. Ця любов і зв’язок, що є між ними, – неймовірні!».

Наталка Денисенко з батьком Олександром
Наталка Денисенко з батьком Олександром
скріншот: Instagram / @denysenko_natalia

Jerry Heil в Instagram опублікувала порівняльні фото з дитинства та сьогодення з татом, а також додала щемливий допис: «Дякую, таточку, що завжди був прикладом пошуку креативних рішень, впевненості в собі, відкритості до людей. Ти цитував Конфуція, прищепив мені смак до якісної музики та що б я собі не намріяла – синтезатор чи камеру – ти мріяв зі мною разом, а потім обов'язково мені це купував, які б не були скрутні часи. «Яночко, давай на позитиві» – твоя коронна фраза, з якою ти відправляв мене в школу зранку – і з цією філософією я пішла і в школу життя».

Jerry Heil з батьком: архівне фото
Jerry Heil з батьком: архівне фото
скріншот: Instagram / @jerryheilofficial
Jerry Heil з батьком: сучасне фото
Jerry Heil з батьком: сучасне фото
скріншот: Instagram / @jerryheilofficial

Телеведучий Тімур Мірошниченко поділився відео, де проводить час із чотирма дітьми. «З Днем батька мене і всіх дітей моїх», – додав він.

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Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)

Народний депутат Дмитро Разумков також долучився до флешмобу. На своїй сторінці у Facebook він згадав про свого покійного тата й поділився міркуваннями про відповідальність батьківства.

«Батьківство – це не про статус. Це приклад і відповідальність. Мій батько – це людина, яка жила гідно й залишила мені не тільки прізвище, а й принципи. Його давно немає поруч, але кожен важливий крок у житті я подумки звіряю з ним. Сьогодні я вже сам батько. У мене два сини. І точно знаю: бути татом – це більше, ніж просто виховувати. Це – бути прикладом. Навчити не боятись говорити правду. Захищати тих, хто слабший. І ніколи не зраджувати себе», – написав народний депутат.

Дмитро Разумков поділився архівним фото батька
Дмитро Разумков поділився архівним фото батька
скрігшот: Facebook / Дмитро Разумков

Під дописом користувачі залишили коментарі, в яких висловлювали повагу до родини політика, згадували особисто його батька – Олександра Разумкова (Олександр Разумков – політичний діяч і радник президента Кучми в 1990-х роках, політичний аналітик і публіцист) – та дякували самому Дмитру за збереження цінностей родини.

Користувачі соцмереж згадали батька Дмитра Разумкова
Користувачі соцмереж згадали батька Дмитра Разумкова
фото: Facebook / Дмитро Разумков

«Шановний пане Дмитре, знав особисто Вашого Батька – він був Людиною з великої літери. Ви гідно продовжуєте його справу», «Мав честь знати Вашого батька й працювати під його керівництвом. Велика Людина!», «Ви – достойний Син Свого Батька», - зауважили в коментатори. Інші відзначили зовнішню схожість Разумкова з батьком, згадували спільні фото, розмови, інтерв’ю та висловлювали сподівання, що такі постаті слугуватимуть прикладом для сучасних батьків.

Нагадаємо, 15 червня з нагоди Дня батька начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до українців, підкресливши значення батьківства в умовах війни.

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Теги: пам'ять батьки свято

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