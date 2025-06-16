Українські знаменитості та політики поділилися спогадами про тат та власне батьківство
Народний депутат Дмитро Разумков згадав про свого покійного тата й поділився міркуваннями про відповідальність батьківства
15 червня, у День батька, відомі українці вшанували своїх татів у соцмережах. Співаки, актори, телеведучі та народні депутати ділилися дитячими фото, зворушливими відео, спогадами та словами подяки – як живим, так і покійним татам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.
Співачка Наталія Могилевська опублікувала світлину свого покійного батька Олексія на своїй сторінці у Facebook.
«Дякую тобі, тату, за живий приклад сили, сміливості, шляхетності, гумору й неймовірної, тонкої, глибокої мудрості. Знайомтеся – мій батько, Олексій Олексійович Могила, з родини пілотів, священників та лінгвістів. Дякую тобі за силу нашого Роду, тату. Ти в моєму серці завжди, як і моя безмежна повага і вдячність тобі», – зазначила знаменитість у дописі.
Виконавиця Ірина Федишин в Instagram поділилась селфі з татом. Співачка подякувала йому за мудрість, турботу, доброту і любов, а також побажала міцного здоров’я й Божої благодаті у всьому.
Світлину свого тата Семена Карпи оприлюднила в Instagram й українська співачка, ведуча та продюсерка Наталка Карпа. Вона привітала його зі святом та опублікувала фото, де батько задумано сидить на фоні мальовничого пейзажу.
Акторка Наталка Денисенко опублікувала архівні фото з батьком Олександром і поділилася роздумами про важливість батьківської постаті у житті.
«Дуже харизматичний, веселий, справедливий, добрий, спокійний… він неймовірна людина! Мені завжди хотілося, щоб мій чоловік був схожий на нього. Я дуже щаслива, що в День батька мені є кого вітати», – написала акторка.
Денисенко також висловила вдячність татові за підтримку та згадала про чоловіка Андрія Федінчика – батька їхнього сина Андрійка: «І звичайно, я щаслива, що мій син також отримав найкращого тата на землі. В цьому році Андрій навчив Андрійка плавати. Ця любов і зв’язок, що є між ними, – неймовірні!».
Jerry Heil в Instagram опублікувала порівняльні фото з дитинства та сьогодення з татом, а також додала щемливий допис: «Дякую, таточку, що завжди був прикладом пошуку креативних рішень, впевненості в собі, відкритості до людей. Ти цитував Конфуція, прищепив мені смак до якісної музики та що б я собі не намріяла – синтезатор чи камеру – ти мріяв зі мною разом, а потім обов'язково мені це купував, які б не були скрутні часи. «Яночко, давай на позитиві» – твоя коронна фраза, з якою ти відправляв мене в школу зранку – і з цією філософією я пішла і в школу життя».
Телеведучий Тімур Мірошниченко поділився відео, де проводить час із чотирма дітьми. «З Днем батька мене і всіх дітей моїх», – додав він.
Народний депутат Дмитро Разумков також долучився до флешмобу. На своїй сторінці у Facebook він згадав про свого покійного тата й поділився міркуваннями про відповідальність батьківства.
«Батьківство – це не про статус. Це приклад і відповідальність. Мій батько – це людина, яка жила гідно й залишила мені не тільки прізвище, а й принципи. Його давно немає поруч, але кожен важливий крок у житті я подумки звіряю з ним. Сьогодні я вже сам батько. У мене два сини. І точно знаю: бути татом – це більше, ніж просто виховувати. Це – бути прикладом. Навчити не боятись говорити правду. Захищати тих, хто слабший. І ніколи не зраджувати себе», – написав народний депутат.
Під дописом користувачі залишили коментарі, в яких висловлювали повагу до родини політика, згадували особисто його батька – Олександра Разумкова (Олександр Разумков – політичний діяч і радник президента Кучми в 1990-х роках, політичний аналітик і публіцист) – та дякували самому Дмитру за збереження цінностей родини.
«Шановний пане Дмитре, знав особисто Вашого Батька – він був Людиною з великої літери. Ви гідно продовжуєте його справу», «Мав честь знати Вашого батька й працювати під його керівництвом. Велика Людина!», «Ви – достойний Син Свого Батька», - зауважили в коментатори. Інші відзначили зовнішню схожість Разумкова з батьком, згадували спільні фото, розмови, інтерв’ю та висловлювали сподівання, що такі постаті слугуватимуть прикладом для сучасних батьків.
Нагадаємо, 15 червня з нагоди Дня батька начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до українців, підкресливши значення батьківства в умовах війни.
Читайте також:
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]