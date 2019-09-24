Депутатка від «Слуги народу» заявляє, що підтримує всі кроки для втупу України до НАТО



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Верещук зазначила, що не заперечує своєї тези про те, що Україну дійсно поки що не чекають в НАТО

Верещук стверджує, що її слова про НАТО висмикнули з контексту

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Ірина Верещук заявляє, що підтримує всі кроки, які наближують Україну до НАТО.

Про це голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки вона повідомила в коментарі Укрінформу, коментуючи свою цитату з інтерв’ю телеканалу «112 Україна» про те, що Україну поки що не чекають в Північноатлантичному альянсі.

Верещук зазначила, що не заперечує своєї тези в інтерв’ю про те, що Україну дійсно поки що не чекають в НАТО.

Водночас вона зауважила, що дивується, як на п’ятому році війни ми можемо так легко повестися на російські фейки. «Мої слова висмикнули з розмови, перекрутили та поставили в заголовки неіснуюче «Україні не потрібне НАТО». І нікому з тих хейтерів не спало на думку подивитися повну версію інтерв’ю і самому зробити висновки».

Як наголосила Верещук, «вона всіма можливостями засобами та силами «за» кроки, які наближають Україну до Північноатлантичного альянсу, за те, щоб стукати в ці двері, за всі програми співробітництва, за впровадження стандартів, а в тому самому інтерв’ю говорила, що проведення Асамблеї НАТО в Україні буде прекрасною для нас можливістю для продовження зміцнення наших відносин».

Як повідомлялося, 23 вересня деякі українські ЗМІ з посиланням на інтерв'ю Верещук каналу «112 Україна» повідомили, що, нібито за її словами, Україна повинна переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від ідеї вступити до Альянсу. У публікаціях наголошувалося, що Верещук вважає прийнятною для України фінську модель, що передбачає співпрацю з НАТО з одночасним урахуванням думки Росії.

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)», ініційований тодішнім президентом Петром Порошенком.