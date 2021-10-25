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    Дипломати розповіли про стан українки, яка на парашуті впала в море

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    Українка була врятована турецькою береговою охороною та госпіталізована - Дипломати розповіли про стан українки, яка на парашуті впала в море
    Українка була врятована турецькою береговою охороною та госпіталізована
    фото: haberler

    Українка-парапланеристка під час одиночного польоту впала в море

    У неділю, 24 жовтня, у Туреччині в ході 21 Міжнародного фестивалю повітряних ігор Олюденіз українка-парапланеристка під час одиночного польоту впала в море. Українські консули стежать за реабілітацією постраждалої українки.

    «24 жовтня під час фестивалю повітряних ігор у м. Фетхіє провінції Мугла в Туреччині зірвалася у море українська парашутистка. Вона була врятована турецькою береговою охороною та госпіталізована. Консульство України в Анталії терміново зв’язалося із організаторами фестивалю та лікарнею для надання громадянці консульської допомоги», – заявив у коментарі «Главкому» речник МЗС України Олег Ніколенко.

    За його словами, стан здоров’я українки задовільний, загроз життю немає.

    «Українські консули стежать за реабілітацією постраждалої українки», – резюмував Ніколенко.

    фото: haberler
    фото: haberler

    Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, українка почала політ на параплані з гори Бабадаг – стартувала з висоти 1 700 метрів. Під час польоту парашут впав у море.

    Громадянку України врятувала команда водолазів. Потім українку доставили до державної лікарні Фетхіє.

    До слова, турецька поліція заарештувала в Анталії групу із семи росіян після повідомлення про пожежу в лісі.

    Теги: Туреччина МЗС політ українці лікарня море
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    Дипломати розповіли про стан українки, яка на парашуті впала в море