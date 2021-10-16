Китай на пів року відправив у космос трьох космонавтів

Китайські астронавти розпочали найтривалішу космічну місію КНР

Корабель «Шеньчжоу – 13» успішно зістикувався з базовим модулем «Тяньхе» китайської станції «Тяньгун». Екіпаж із трьох тайконавтів працюватиме на орбіті шість місяців, інформує Deutche Welle.

Запуск апарату було здійснено за допомогою ракети-носія «Чанчжен-2F» («Великий похід-2Ф») зі стартового майданчика на космодромі Цзюцюань в провінції Ганьсу на північному заході Китаю.

Екіпаж складається з трьох осіб – командира корабля Чжай Чжигана, космонавтки Ван Япін і ще одного члена команди Е Гуанфу, для якого це перший політ у космос. Як очікується, китайські астронавти, або, як їх ще називають, тайконавти, пропрацюють на орбіті шість місяців. Це буде найтриваліший в історії КНР космічний політ.

Ван Япін – перша китайська астронавтка з 2013 року. Під час нинішньої місії вона стане також першою китаянкою, яка здійснить вихід у відкритий космос. Нинішній екіпаж під час своєї місії має випробувати системи основного модуля «Тяньхе», працюватиме за межами космічного корабля та проводитиме наукові експерименти.

Очікується, що термін експлуатації «Тяньгун», що перекладається як «небесний палац», становитиме 10-15 років. Станція зможе приймати трьох космонавтів на термін до шести місяців. У завершеному вигляді вона буде важити близько 90 т, що майже в п'ять разів менше, ніж 420-тонна Міжнародна космічна станція.

Нагадаємо, раніше NASA оголосило дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС.

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