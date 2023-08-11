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Як віддалена робота впливає на продуктивність: дослідження

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як віддалена робота впливає на продуктивність: дослідження
Офісні працівники вчаться в середньому швидше, ніж ті, хто працюють з дому
фото з відкритих джерел

Співробітники, яких вибірково обрали працювати повністю з дому, справляються менш ефективно, аніж їхні колеги в офісі

Повністю віддалена робота знижує продуктивність на 18%. Про це свідчать результати дослідження, яке провів Массачусетський технологічний інститут (MIT) разом з Університетом Каліфорнії.

Співробітники, яких вибірково обрали працювати повністю з дому, справляються на 18% менш ефективно, аніж їхні колеги в офісі.

Дослідження проводили із залученням щойно найнятих спеціалістів у індійській компанії. За даними авторів дослідження, зниження продуктивності було помітне з перших днів роботи з дому.

Також, за даними дослідження, офісні працівники вчаться в середньому швидше, ніж ті, хто працюють з дому.

Отже, повністю віддалена робота – менш ефективна, ніж робота з офісу або гібридна модель, коли людина частину робочого дня працює з дому, а подеколи їздить до офісу.

До слова, відомий топменеджер назвав головні проблеми, які провокує дистанційна робота.

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Теги: робота

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