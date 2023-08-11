Як віддалена робота впливає на продуктивність: дослідження
Співробітники, яких вибірково обрали працювати повністю з дому, справляються менш ефективно, аніж їхні колеги в офісі
Повністю віддалена робота знижує продуктивність на 18%. Про це свідчать результати дослідження, яке провів Массачусетський технологічний інститут (MIT) разом з Університетом Каліфорнії.
Співробітники, яких вибірково обрали працювати повністю з дому, справляються на 18% менш ефективно, аніж їхні колеги в офісі.
Дослідження проводили із залученням щойно найнятих спеціалістів у індійській компанії. За даними авторів дослідження, зниження продуктивності було помітне з перших днів роботи з дому.
Також, за даними дослідження, офісні працівники вчаться в середньому швидше, ніж ті, хто працюють з дому.
Отже, повністю віддалена робота – менш ефективна, ніж робота з офісу або гібридна модель, коли людина частину робочого дня працює з дому, а подеколи їздить до офісу.
До слова, відомий топменеджер назвав головні проблеми, які провокує дистанційна робота.
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