Ринок праці: Держслужба зайнятості назвала вісім найзатребуваніших професій

У період від січня до червня цього року безробітними офіційно вважалися 346 тисяч українців

Середня заробітна плата у вакансіях, які містяться у державній базі даних, становить 11 тисяч гривень

На ринку праці зберігається високий попит у роботодавців на кваліфікованих робітників з інструментом та працівників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин. Державна служба зайнятості назвала найзатребуваніші професії.

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Як зазначається, роботодавці часто шукають:

трактористів;

водіїв;

токарів;

продавців;

кухарів;

швачок;

слюсарів;

електрогазозварювальників.

Також у Держслужбі зайнятості розповіли, що в Україні в період від січня до червня цього року безробітними офіційно вважалися 346 тисяч громадян. За цей самий період часу до центру зайнятості звернулися понад 445,3 тисячі осіб.

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За даними відомства, знайти роботу вдалося 76,2 тисячі людей серед зареєстрованих безробітних. Допомогу по безробіттю впродовж першого півріччя отримували 216,6 тисячі українців. Середня заробітна плата у вакансіях, які містяться у державній базі даних, становить 11 тисяч гривень.

Нагадаємо, що за даними українського сайту працевлаштування Work.ua, найбільше зростання зарплат спостерігається у галузі «Готельно-ресторанний бізнес, туризм». Також рівномірний і найбільший з перерахованих галузей приріст показують «Будівництво, архітектура, дизайн інтер’єру» та «Роздрібна торгівля».

Як повідомлялося, у найближчі п'ять років очікується значне зростання кількості робочих місць у сферах освіти (+10%), сільського господарства (+30%) та цифрової торгівлі.

До слова, в Україні почали обговорювати можливе підвищення мінімальної зарплати у 2024 році. Як повідомила Федерація профспілок, на спеціальному засіданні робочої комісії Міністерство економіки запропонувало попередній варіант – 7651 грн (плюс 14% порівняно з нинішньою).