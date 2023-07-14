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Ринок праці: Держслужба зайнятості назвала вісім найзатребуваніших професій

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ринок праці: Держслужба зайнятості назвала вісім найзатребуваніших професій
У період від січня до червня цього року безробітними офіційно вважалися 346 тисяч українців
фото з відкритих джерел

Середня заробітна плата у вакансіях, які містяться у державній базі даних, становить 11 тисяч гривень

На ринку праці зберігається високий попит у роботодавців на кваліфікованих робітників з інструментом та працівників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин. Державна служба зайнятості назвала найзатребуваніші професії.

Як зазначається, роботодавці часто шукають:

  • трактористів;
  • водіїв;
  • токарів;
  • продавців;
  • кухарів;
  • швачок;
  • слюсарів;
  • електрогазозварювальників.

Також у Держслужбі зайнятості розповіли, що в Україні в період від січня до червня цього року безробітними офіційно вважалися 346 тисяч громадян. За цей самий період часу до центру зайнятості звернулися понад 445,3 тисячі осіб.

За даними відомства, знайти роботу вдалося 76,2 тисячі людей серед зареєстрованих безробітних. Допомогу по безробіттю впродовж першого півріччя отримували 216,6 тисячі українців. Середня заробітна плата у вакансіях, які містяться у державній базі даних, становить 11 тисяч гривень.

Нагадаємо, що за даними українського сайту працевлаштування Work.ua, найбільше зростання зарплат спостерігається у галузі «Готельно-ресторанний бізнес, туризм». Також рівномірний і найбільший з перерахованих галузей приріст показують «Будівництво, архітектура, дизайн інтер’єру» та «Роздрібна торгівля».

Як повідомлялося, у найближчі п'ять років очікується значне зростання кількості робочих місць у сферах освіти (+10%), сільського господарства (+30%) та цифрової торгівлі.

До слова, в Україні почали обговорювати можливе підвищення мінімальної зарплати у 2024 році. Як повідомила Федерація профспілок, на спеціальному засіданні робочої комісії Міністерство економіки запропонувало попередній варіант – 7651 грн (плюс 14% порівняно з нинішньою).

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Теги: зарплата Держслужба праці робота

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