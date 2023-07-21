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Економісти б'ють на сполох: Німеччина швидкими темпами банкрутує

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Економісти б'ють на сполох: Німеччина швидкими темпами банкрутує
Бізнес у Німеччині стає вести не надто вигідно
фото з відкритих джерел

Під загрозою мільйони робочих місць по всій країні

Німецькі економісти максимально занепокоєні через те, що у країні насувається хвиля банкрутств. Для менеджерів цифри говорять більше ніж слова. На даний момент 26% компаній середнього розміру розглядають можливість відмовитися від власного бізнесу, пише  Aussiedlerbote.

Кожна п'ята компанія середнього розміру (22%) розглядає можливість переїзду за кордон. Таку статистику вдалося отримати під час опитування, проведеного Федеральною асоціацією малого та середнього бізнесу (BVWM).

За різними даними, у середньому від 70 до 90 % німців працюють у компаніях середнього розміру. Таке становище – це більше, ніж просто попереджувальний сигнал. Про це зазначає голова асоціації Маркус Джергер.

Асоціація закликає до зміцнення середніх компаній, щоб протистояти масовому результату компаній. За даними BVMW, минулого року Німеччина, як місце для ведення бізнесу, втратила чисті прямі інвестиції у розмірі 132 млрд євро. Таким чином, Німеччина поступається позиціями Північній Америці та Азії.

На своїй літній пресконференції Олаф Шольц згадав проблему нестачі персоналу як серйозний ризик для Німеччини як місця для ведення бізнесу. У цьому федеральний канцлер побачив у новому імміграційному законі найважливішу контрзаходу. Більше від нього на цю тему нічого не було чути. 

Голова німецької опозиції Фрідріх Мерц налаштований песимістично. На його думку, вартість робочої сили надто висока та й податковий тягар не нижче. Багато проблем існує вже давно, а рішення їх досі немає.

Тягар податків і мит у деяких країнах вищий, ніж у Німеччині, що шкодить глобальній конкуренції. При цьому найбільшою проблемою є нестача кваліфікованих робітників. Це нещодавно визначив Інститут досліджень малого та середнього бізнесу (IfM) у своєму щорічному огляді.

Майже кожна друга опитана компанія серйозно страждає від нестачі кадрів. Особливо це стосується молодих компаній, які працюють на ринку не менше десяти років.

Нагадаємо, чисельність робочої сили Німеччини перестала зростати, що поставило під загрозу розвиток найбільшої економіки Європи.  Згідно з моделюванням урядового дослідницького інституту Німеччини, приблизно зараз 47-мільйонна робоча сила країни перестане зростати. І цей момент стане кульмінацією економічного суперциклу Німеччини, який перетворив країну, зруйновану війною, на виробничий центр і одну з найбагатших країн світу.

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Теги: Німеччина інвестиції робота кордон Олаф Шольц

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