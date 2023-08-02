Чи повернуться українки додому після Перемоги?

Демографи бʼють на сполох, що для відновлення Україні потрібні не лише інвестиції, а й робоча сила

Зарплата медсестри в будинку – інтернаті для дітей з важкими психоневрологічними розладами складає 5-6 тисяч гривень.

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Зі 180 мешканців Смілянського будинку інтернату, 50 – лежачі. Тут живуть діти від 4 до 18, молодь до 35 років, яких потім переводять в геронтологічні заклади.

В останні місяці в інтернат привезли й важких дітей з окупованих територій.

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Нещодавно тут змінили керівника і найбільше він боїться втратити колектив.

Всього на Черкащині 14 подібних соціальних закладів, один з них для дітей з важкими розумовими розладами.

Відвідала інтернат, завезли гуманітарну допомогу, одяг, антисептики.

З керівництвом закладу обговорили соціальні проблеми утримання інтернатів, зокрема і рівень зарплат, який на порядку нижче, аніж навіть в лікарнях.

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З цього закладу кілька спеціалістів вже виїхали за кордон. Вирогідно, вони там знайдуть роботу, бо на неї є великий попит в інших країнах.

Демографи бʼють на сполох, що для відновлення Україні потрібні не лише інвестиції, а й робоча сила.

Якщо українки не повернуться з-за кордону, буде важко відродити зруйновану ворогом економіку. Думати про це потрібно зараз, не малюючи красиві слайди, а заохочуючи працювати вдома, в тому числі через перегляд несправедливих зарплат.

Не можу бути так, що судді і представники антикорупційних органів, прокуратур і ДБР, керівництво збиткових державних підприємств отримують сотні тисяч на місяць, а медсестра, що доглядає за прикутою до ліжка дитиною – 5 тисяч. Це теж джерело корупції, імʼя якому – несправедливість.

Європейська Солідарність готує ініціативи щодо збільшення зарплат в соціальній сфері, інакше втратимо сотні тисяч жінок, які там зараз працюють.