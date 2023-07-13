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ЗСУ показали роботу аеророзвідки на Сватівському напрямку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали роботу аеророзвідки на Сватівському напрямку (відео)
фото ілюстративне

Унаслідок удару російська техніка загорілася

На Сватівському напрямку українські захисники накрили ворожі позиції за допомогою аеророзвідки. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав відео роботи захисників.

«92 ОМБр. Робота групи аеророзвідки механізованого батальйону на Сватівському напрямку. Ворог горить», – написав Сирський під відео.

Нагадаємо, українські захисники мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області, продовжують просуватися. У Запорізькій області українські воїни мають успіх на двох ділянках поблизу міста Оріхів. Наші війська також продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута. На південному фланзі ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на позиціях.

Триває 505-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Теги: робота ворог відео Донбас ЗСУ війна

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