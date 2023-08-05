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Літня польова форма для жінок: Міноборони України ухвалило нове рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Літня польова форма для жінок: Міноборони України ухвалило нове рішення
Жінки, які служать у лавах ЗСУ матимуть нову форму
фото: Міноборони України

Міністр оборони України: «Вірю, що в новому однострої виконувати як бойові, так і тилові обов’язки, стане значно комфортніше»

Міністерство оборони України нарешті офіційно затвердило зразок-еталон костюма літнього польового для військовослужбовиць ЗСУ. Відтепер жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення. Наразі триває робота над впровадженням жіночого бронежилета. Про це пише пресслужба Міноборони.

Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася на виконання доручення міністра та за ініціативи проєкту Arm Women Now, громадської ініціативи Forma Two і за участі радниці – уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності ще у 2022 році: чисельні засідання робочих груп, напрацювання, випробування форми і врешті вона затверджена.

За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, за результатами військових (дослідних) випробувань костюма літнього польового для військовослужбовиць, було затверджено технічну специфікацію на даний вид речового забезпечення.

«Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська», – повідомив Олексій Резніков.

Літня польова форма для жінок: Міноборони України ухвалило нове рішення фото 1

Він також додав, що відомство цінує кожного і кожну у нашому героїчному війську. Тож в оновленій моделі костюма було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у військових (дослідних) випробуваннях.

«Вірю, що в новому однострої виконувати як бойові, так і тилові обов’язки, стане значно комфортніше. До речі, навіть не в усіх країнах-членах НАТО, чий стандарт застосовується для пошиву.
Та і взагалі, жіноча військова форма довго не була повсякденністю в жодній країні», – зазначив він.

Резніков поінформував, що у США жінкам дозволено служити в армії з 1948 року і при цьому тільки в 2009 році розпочали розробку і впровадження жіночої уніформи. Лише в 2011 році в американських збройних силах розробили саме жіночу версію уніформи, яка б підходила по антропологічних параметрах. «В ізраїльській армії, де жінки також вже понад 50 років проходять обов'язкову строкову службу, жіночу форму видають не у всіх підрозділах. Тож, можна сміливо говорити, що ми серед лідерів», – сказав Олексій Резніков.

Окрім того, міністр наголосив, що також продовжується робота над впровадженням жіночого бронежилета.

«Вже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів. Зрештою, наші захисниці матимуть можливість отримати не тільки польову форму, а й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних», - зазначив Олексій Резніков.

Нагадаємо,  ще на початку липня у Міністерстві оборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу, створену з урахуванням антропометричних даних жінок. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Враховуючи антропометричні дані жінок, в діючу польову форму одягу внесено конструктивні зміни, за рахунок яких вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла», – йшлось у повідомленні.

Зокрема, серед нововведень:

  • Куліска на кітелі для регулювання зайвого об’єму тканини на спині;
  • Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань;
  • Еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини;
  • Завищена лінія талії в штанах з «тунельним» поясом (у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).

Нагадаємо, що сьогодні у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

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Теги: міністр Міноборони модель жінка робота Олексій Резніков

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