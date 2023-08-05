Літня польова форма для жінок: Міноборони України ухвалило нове рішення

Міністр оборони України: «Вірю, що в новому однострої виконувати як бойові, так і тилові обов’язки, стане значно комфортніше»

Міністерство оборони України нарешті офіційно затвердило зразок-еталон костюма літнього польового для військовослужбовиць ЗСУ. Відтепер жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення. Наразі триває робота над впровадженням жіночого бронежилета. Про це пише пресслужба Міноборони.

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Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася на виконання доручення міністра та за ініціативи проєкту Arm Women Now, громадської ініціативи Forma Two і за участі радниці – уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності ще у 2022 році: чисельні засідання робочих груп, напрацювання, випробування форми і врешті вона затверджена.

За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, за результатами військових (дослідних) випробувань костюма літнього польового для військовослужбовиць, було затверджено технічну специфікацію на даний вид речового забезпечення.

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«Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська», – повідомив Олексій Резніков.

Він також додав, що відомство цінує кожного і кожну у нашому героїчному війську. Тож в оновленій моделі костюма було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у військових (дослідних) випробуваннях.

«Вірю, що в новому однострої виконувати як бойові, так і тилові обов’язки, стане значно комфортніше. До речі, навіть не в усіх країнах-членах НАТО, чий стандарт застосовується для пошиву.

Та і взагалі, жіноча військова форма довго не була повсякденністю в жодній країні», – зазначив він.

Резніков поінформував, що у США жінкам дозволено служити в армії з 1948 року і при цьому тільки в 2009 році розпочали розробку і впровадження жіночої уніформи. Лише в 2011 році в американських збройних силах розробили саме жіночу версію уніформи, яка б підходила по антропологічних параметрах. «В ізраїльській армії, де жінки також вже понад 50 років проходять обов'язкову строкову службу, жіночу форму видають не у всіх підрозділах. Тож, можна сміливо говорити, що ми серед лідерів», – сказав Олексій Резніков.

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Окрім того, міністр наголосив, що також продовжується робота над впровадженням жіночого бронежилета.

«Вже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів. Зрештою, наші захисниці матимуть можливість отримати не тільки польову форму, а й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних», - зазначив Олексій Резніков.

Нагадаємо, ще на початку липня у Міністерстві оборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу, створену з урахуванням антропометричних даних жінок. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Враховуючи антропометричні дані жінок, в діючу польову форму одягу внесено конструктивні зміни, за рахунок яких вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла», – йшлось у повідомленні.

Зокрема, серед нововведень:

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Куліска на кітелі для регулювання зайвого об’єму тканини на спині;

Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань;

Еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини;

Завищена лінія талії в штанах з «тунельним» поясом (у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).

Нагадаємо, що сьогодні у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.