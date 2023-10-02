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Дитина зникла під час окупації: Мінреінтеграції розповіло, що робити

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Дитина зникла під час окупації: Мінреінтеграції розповіло, що робити
Заявник повинен зберігати постійний зв’язок із поліцією та дотримуватись інструкцій
фото з відкритих джерел

У МВС застерігають, що забагато інформації в соцмережах може зашкодити 

Мінреінтеграції роз’яснило українцям, що треба робити, якщо в окупації зникла дитина.

«Про факт зникнення дитини необхідно відразу повідомити Національну поліцію будь-яким доступним для заявника способом, роз’яснюють у Міністерстві внутрішніх справ», – говориться в повідомленні.

Заявник під час звернення мусить надати всю інформацію про дитину, яка може допомогти в пошуку:

  • повне ім’я, дату народження (вік), обставини та місце зникнення, коло спілкування (у тому числі у соціальних мережах);
  • зріст, тілобудова (вага), колір волосся, очей, одяг;
  • за можливості надати фотографію дитини та іншу ідентифікаційну інформацію.

«Після надання всієї необхідної інформації заявник повинен зберігати постійний зв’язок із поліцією, дотримуватись інструкцій слідчих та ювенальних поліцейських», – зазначило Мінреінтеграції.

В той самий час у МВС не радять публікувати забагато інформації онлайн.

«Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією», – попередили у відомстві.

Нагадаємо, Росія вивезла близько 700 тис. українських дітей на свою територію. Про це заявив голова міжнародного комітету ради федерації Григорій Карасін, повідомляє Reuters. Москва стверджує, що її програма доставки дітей з України на територію Росії спрямована на захист дітей-сиріт і дітей, покинутих у зоні «конфлікту».

Теги: дитина окупація Мінреінтеграція МВС

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