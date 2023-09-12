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Жінка копала картоплю, а знайшла зброю: МВС розповіло про небезпечну знахідку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Жінка копала картоплю, а знайшла зброю: МВС розповіло про небезпечну знахідку
фото: МВС України

Жінка знайшла арсенал зброї часів Другої світової війни на городі

У Житомирі 11 вересня місцева жителька на присадибній ділянці виявила цілий арсенал зброї часів Другої світової війни. На місці події працювали слідчо-оперативна група та фахівці ДСНС. Про це пише МВС України у Facebook.

«Копала картоплю, а знайшла цілий арсенал зброї часів Другої світової війни Правоохоронці встановили, що неподалік від житлового будинку, на відстані близько 15 метрів, у землі були схоронені боєприпаси: 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат», – повідомляють у МВС. 

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У землі знайшли боєприпаси: 82 мінометні міни, 3 протитанкові міни та 8 гранат
фото: МВС України

Поліцейські забезпечили охорону потенційно небезпечної території. Надалі вибухотехніки вилучать та знищать небезпечну знахідку.

Правоохоронці зазначають, що жінка, виявивши такі предмети, вчинила правильно: самостійно не діставала їх та викликала екстрені служби.

У МВС нагадують, що в разі виявлення підозрілих невідомих предметів потрібно обов'язково інформувати про це поліцію чи рятувальників.

Важливо пам’ятати, що у разі виявлення підозрілих предметів, зброї та боєприпасів ні в якому разі не можна їх рухати, переносити, розбирати, розбивати, нагрівати, забирати такі речі додому тощо, адже вони несуть потенційну небезпеку.

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Теги: МВС зброя боєприпаси небезпека

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