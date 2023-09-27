Міністр внутрішніх справ повідомив про запуск на Київщині телефонної служби 112

Єдиний номер дозволяє не витрачати час для повідомлення про надзвичайну подію до різних служб

У Київській області повноцінно запрацював єдиний телефонний номер для всіх надзвичайних ситуацій – служба 112. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«Нагадаю, 112 – це «єдине вікно» для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Воно використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо», – зазначив міністр.

Клименко додав, що впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів, при цьому у більшості випадків дзвінки скеровувалися до Національної поліції України.

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Глава МВС підкреслив, що на лінію можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мовлення – з 1 липня поточного року перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад дві тисячі таких звернень.

«Не збавляємо темпи й продовжуємо працювати над тим, щоб служба 112 якнайшвидше функціонувала на всій території України», – додав Ігор Клименко.

Нагадаємо, поліція Київщини завершила досудове розслідування відносно жінки, яка відсилала коханим смертельні посилки, врезультаті яких один помер в муках, ще п’ять ледь не загинули від отруєння талієм.