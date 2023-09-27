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Міністр внутрішніх справ повідомив про запуск на Київщині телефонної служби 112

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міністр внутрішніх справ повідомив про запуск на Київщині телефонної служби 112
Впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з Києва
фото з відкритих джерел

Єдиний номер дозволяє не витрачати час для повідомлення про надзвичайну подію до різних служб

У Київській області повноцінно запрацював єдиний телефонний номер для всіх надзвичайних ситуацій – служба 112. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Нагадаю, 112 – це «єдине вікно» для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Воно використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо», – зазначив міністр.

Клименко додав, що впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів, при цьому у більшості випадків дзвінки скеровувалися до Національної поліції України.

Глава МВС підкреслив, що на лінію можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мовлення – з 1 липня поточного року перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад дві тисячі таких звернень.

«Не збавляємо темпи й продовжуємо працювати над тим, щоб служба 112 якнайшвидше функціонувала на всій території України», – додав Ігор Клименко.

Нагадаємо, поліція Київщини завершила досудове розслідування відносно жінки, яка відсилала коханим смертельні посилки, врезультаті яких один помер в муках, ще п’ять ледь не загинули від отруєння талієм. 

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Теги: телефон міністр Ігор Клименко МВС

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