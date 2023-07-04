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Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей
РФ вивозить дітей із окупованих територій України
фото з відкритих джерел

Москва стверджує, що програма доставки дітей з України на територію Росії спрямована на їхній захист

Росія вивезла близько 700 тис. українських дітей на свою територію. Про це заявив голова міжнародного комітету ради федерації Григорій Карасін, повідомляє Reuters.

«За останні роки 700 тисяч дітей знайшли притулок у нас, рятуючись від бомбардувань і обстрілів із зон конфлікту в Україні», – написав Карасін у своєму Telegram-каналі.

Москва стверджує, що її програма доставки дітей з України на територію Росії спрямована на захист дітей-сиріт і дітей, покинутих у зоні «конфлікту».

Карасін звинуватив «київських націонал-радикалів» у якихось «знущаннях за повною програмою» над підлітками на південному сході України. В чому вони полягали, депутат не пояснив, але похвалився створенням «спеціальної парламентської комісії» для розслідування «фактів злочину київського режиму щодо неповнолітніх».

Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей фото 1

Нагадаємо, із тимчасово окупованих територій Херсонської області російські загарбники вивезли ще 185 українських дітей нібито «на відпочинок» до РФ.

Раніше РФ відмовилася надати Україні список викрадених дітей, які хочуть повернутися на батьківщину. 

Як повідомлялося, росіяни депортували до Дагестану 50 українських дітей. 

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Теги: діти Україна росія війна викрадення

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