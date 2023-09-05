Британія запропонувала не воєнний спосіб повернення Криму

Політик висловив свою, більш «тонку» стратегію щодо тимчасово окупованого півострова

Для деокупації Криму нашій країні може знадобитись не військова стратегія, про що заявив голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд в інтерв'ю «Liga».

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Він наголосив, що повністю згоден з вимогою президента України Володимира Зеленського щодо повного звільнення української території. А от щодо тимчасово окупованого півострова, то з цього приводу Еллвуд має свою ідею.

Політик зазначив, що Крим — це виклик іншого масштабу, як мінімум, через кількість російських військ, що там базуються.

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Тобіас Еллвуд підкреслив: «Моя думка полягає у більш «тонкій» стратегії щодо Криму. Якщо ми згадаємо приклад Другої світової війни – Західну Німеччину та Східну Німеччину. Західна Німеччина почала процвітати, економіка зростала, всі почали насолоджуватися життям та були вільними. А як жилося у Східній Німеччині? Східні німці сказали: «я не хочу, щоб мною так керували. Я хочу повернутись назад».

На думку британського політика Україна зможе витіснити окупантів після того, як продемонструє кілька досягнень:

стабільність;

успішний розвиток економіки;

вступ до ЄС та НАТО.

Він переконаний, що жителі Криму самі захочуть повернутися до України, якщо вдасться досягти цих результатів.

Еллвуд додав: «Я думаю, що це правдоподібний і дипломатичніший вихід на тлі битви, яка була б необхідною. Ви можете не завоювати всі серця та уми, тому що в Криму є люди, які схиляються до Росії, а не до Заходу. Тому переконайте їх, показуючи, що Україна – це історія успіху у довгостроковій перспективі».

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Нагадаємо, Кремль щосили намагається вберегти Кримський міст від подальших ударів, адже він є важливим для забезпечення окупаційних військ на півдні України. Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів та захисних бонів для запобігання атакам безпілотних надводних транспортних засобів (БПЛА) на Кримський міст. У південній частині мосту це кілька суден, що знаходяться на відстані 160 м один від одного. Вони розташовані в тому самому місці, де 17 липня 2023 року відбулася атака українських БПЛА «Морський малюк».