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Нардепка розповіла, як їй доводиться захищати сина від російської мови

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Нардепка розповіла, як їй доводиться захищати сина від російської мови
Син Совсун навчається у 5-му класі
фото з відкритих джерел

«Українська дитина у 2023 році може не розуміти російської мови»

В Україні й надалі продовжують розмовляти російською мовою, зокрема й у сфері охорони здоровʼя. Деякі українці порушують мовне законодавство, проте натомість слід максимально обмежувати російську серед дітей та молоді. Про це розповіла народна депутатка Інна Совсун.

Парламентарка поділилася історією зі власного життя. Її син потрапив у лікарню, проте медики зверталися до нього російською. «І без того стресова ситуація ускладнювалася тим, що лікарі вперто ставили Мартину запитання російською мовою. Він з усією очевидністю їх не розумів, а лікарі повторювали й були явно незадоволені, що він не дає чіткої відповіді. Їм навіть на думку не спало, що українська дитина у 2023 році може не розуміти російської мови. Я мала двічі це пояснити й просити звертатись українською», – зауважила Совсун.

Депутатка додала, що це було не вперше, коли їй доводилося робити зауваження щодо спілкування російською з сином. Інструктор на картингу пояснював, де «тормоз» мовою країни-агресорки, і тоді нардепці довелося пояснювати інструктору ази закону про мову.

«Давайте нарешті внесемо ясність. Не всі люди в Україні знають російську. Ніхто в Україні не зобов'язаний говорити російською. Не всі батьки ставлять дітям «Смєшаріков» і «Машу та Мєдвєдя», не всі показали малечі «Ну погоді» та розповіли про найсмачніший у світі пломбір і ковбасу по три копійки», – написала Совсун.

Парламентарка не розуміє, навіщо українській дитині у 2023 році знання мови ворога, а також чому на 10-й рік війни з Росією їй доводиться докладати зусиль, аби захистити свою дитину від постійного втручання російської мови в її життя.

«Саркастичне «вона прямо українка» – кинуте в спину доньці військової в школі, дуже зрезонувало в моїй голові. Це майже те саме, що я почула в садочку в Харкові у 80-х – «А тебе я корону не дам, потому что ты хохлyшка, а у xоxлов большие головы, ты ее растянешь». «Вона прям українка» – «Та ты xохлушка» Минуло майже 40 років, а закиди мало чим змінилися», – наголосила нардепка.

Совсун зауважила: народжуються нові покоління, але якісних змін не відбувається, бо нові покоління вчать своїх дітей тому самому зневажливому ставленню до української мови.

«Також окреме вітання лине всій системі шкільної освіти. Звісно, зараз у школах навчаються українською, але виявилося, що цього геть не досить, аби нові покоління говорили нею в повсякденному житті. І не кажіть мені, що в цьому немає провини укладачів програми української літератури, котрі вписують в неї твори, незрозумілі та нецікаві дітям. І абсолютно не формують у них враження, що говорити українською – це сучасно і модно.

Діти, в яких двомовні батьки, – далі у публічному просторі використовують pociйську (а інколи й діти україномовних батьків теж). Чому? Якщо ви говорите однією мовою з окупантами, вчите говорити нею своїх дітей, продовжуєте споживати продукти держави-агресора – вас точно не влаштовує pycкій мір? Навіщо ж ви свідомо лишаєтеся його частиною?» – обурилася парламентарка.

«Надто довго ми вдавали, що процес переходу на українську відбудеться еволюційно. Без зусиль кожного і кожної з нас, без зрозумілої державної політики – він ніколи не буде достатнім», – резюмувала Совсун.

Нардепка розповіла, як їй доводиться захищати сина від російської мови фото 1

До слова, син нардепки – двомовний. Він однаково вільно говорить українською та англійською.

«Вільне знання англійської сталося з ним майже випадково, бо я забрала його з собою на рік в Штати, коли була там по Фулбрайту у 2018 році. І цей випадковий збіг обставин допоміг повністю ізолювати Мартина від російськомовного контенту: бо англомовного контенту – в рази більше, ніж російськомовного. До того ж – він цікавіший», – переконана Совсун.

Раніше гендиректор «Укрпошти» втрапив у мовний скандал. Смілянський почав виправдовувати російську мову.

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Теги: діти мова українська мова Інна Совсун син дитина

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