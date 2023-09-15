Нардепка розповіла, як їй доводиться захищати сина від російської мови

«Українська дитина у 2023 році може не розуміти російської мови»

В Україні й надалі продовжують розмовляти російською мовою, зокрема й у сфері охорони здоровʼя. Деякі українці порушують мовне законодавство, проте натомість слід максимально обмежувати російську серед дітей та молоді. Про це розповіла народна депутатка Інна Совсун.

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Парламентарка поділилася історією зі власного життя. Її син потрапив у лікарню, проте медики зверталися до нього російською. «І без того стресова ситуація ускладнювалася тим, що лікарі вперто ставили Мартину запитання російською мовою. Він з усією очевидністю їх не розумів, а лікарі повторювали й були явно незадоволені, що він не дає чіткої відповіді. Їм навіть на думку не спало, що українська дитина у 2023 році може не розуміти російської мови. Я мала двічі це пояснити й просити звертатись українською», – зауважила Совсун.

Депутатка додала, що це було не вперше, коли їй доводилося робити зауваження щодо спілкування російською з сином. Інструктор на картингу пояснював, де «тормоз» мовою країни-агресорки, і тоді нардепці довелося пояснювати інструктору ази закону про мову.

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«Давайте нарешті внесемо ясність. Не всі люди в Україні знають російську. Ніхто в Україні не зобов'язаний говорити російською. Не всі батьки ставлять дітям «Смєшаріков» і «Машу та Мєдвєдя», не всі показали малечі «Ну погоді» та розповіли про найсмачніший у світі пломбір і ковбасу по три копійки», – написала Совсун.

Парламентарка не розуміє, навіщо українській дитині у 2023 році знання мови ворога, а також чому на 10-й рік війни з Росією їй доводиться докладати зусиль, аби захистити свою дитину від постійного втручання російської мови в її життя.

«Саркастичне «вона прямо українка» – кинуте в спину доньці військової в школі, дуже зрезонувало в моїй голові. Це майже те саме, що я почула в садочку в Харкові у 80-х – «А тебе я корону не дам, потому что ты хохлyшка, а у xоxлов большие головы, ты ее растянешь». «Вона прям українка» – «Та ты xохлушка» Минуло майже 40 років, а закиди мало чим змінилися», – наголосила нардепка.

Совсун зауважила: народжуються нові покоління, але якісних змін не відбувається, бо нові покоління вчать своїх дітей тому самому зневажливому ставленню до української мови.

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«Також окреме вітання лине всій системі шкільної освіти. Звісно, зараз у школах навчаються українською, але виявилося, що цього геть не досить, аби нові покоління говорили нею в повсякденному житті. І не кажіть мені, що в цьому немає провини укладачів програми української літератури, котрі вписують в неї твори, незрозумілі та нецікаві дітям. І абсолютно не формують у них враження, що говорити українською – це сучасно і модно.

Діти, в яких двомовні батьки, – далі у публічному просторі використовують pociйську (а інколи й діти україномовних батьків теж). Чому? Якщо ви говорите однією мовою з окупантами, вчите говорити нею своїх дітей, продовжуєте споживати продукти держави-агресора – вас точно не влаштовує pycкій мір? Навіщо ж ви свідомо лишаєтеся його частиною?» – обурилася парламентарка.

«Надто довго ми вдавали, що процес переходу на українську відбудеться еволюційно. Без зусиль кожного і кожної з нас, без зрозумілої державної політики – він ніколи не буде достатнім», – резюмувала Совсун.

До слова, син нардепки – двомовний. Він однаково вільно говорить українською та англійською.

«Вільне знання англійської сталося з ним майже випадково, бо я забрала його з собою на рік в Штати, коли була там по Фулбрайту у 2018 році. І цей випадковий збіг обставин допоміг повністю ізолювати Мартина від російськомовного контенту: бо англомовного контенту – в рази більше, ніж російськомовного. До того ж – він цікавіший», – переконана Совсун.

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