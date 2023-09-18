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У Польщі п'яний українець збив свою однорічну дитину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Польщі п'яний українець збив свою однорічну дитину
Інцидент стався у польському місті Ґнєзно
фото ілюстративне

Дівчинка перебуває у важкому стані та отримала серйозні травми

У Польщі нетверезий українець наїхав на свою 15-місячну дитину, яка раптово опинилася позаду машини. Про це пише Gazeta.pl.

Інцидент стався у польському місті Ґнєзно в неділю, 17 вересня.

«За попередніми даними, нетверезий громадянин України, який не має водійських прав, під час спроби перепаркувати автомобіль збив свою 15-місячну дитину, яка раптово опинилася позаду його автомобіля", – розповіли в поліції.

Чоловіка затримано, у нього також взято кров на дослідження. Перевірка показала, що на момент події у батька дитини було понад два проміле алкоголю.

Дитину санітарною авіацією доправили до лікарні в Познані. Пізніше стало відомо, що дівчинка перебуває у важкому стані та отримала серйозні травми.

До слова, у селі Малушка Рівненського району 3 вересня сталася ДТП. Зіткнулися два легкових автомобілі. У результаті одна дитина загинула, восьмеро осіб, троє з яких діти, постраждали.

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Теги: Польща ДТП дитина

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