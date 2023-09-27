Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ворожа ракета зруйнувала дім. Згадаймо 8-річну Єву Смульську

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ворожа ракета зруйнувала дім. Згадаймо 8-річну Єву Смульську
Єва захоплювалася малюванням
фото з відкритих джерел

Дівчинка померла під завалами: вона спала, коли російські ракети дісталися її дому

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Єву Смульську.

28 червня 2022 року російська ракета вбила восьмирічну Єву Смульську з Очакова. Дівчинка спала у своєму домі з рідними. У ту ж ніч загинула бабуся Єви, 50-річна Галина, а одна з її чотирьох сестер – 15-річна Віолетта разом зі своїм тримісячним сином впала в кому.

8-річна Єва Смульська
8-річна Єва Смульська
фото з відкритих джерел

Ввечері 27 червня Єва була разом з мамою і сестрами. Співали, танцювали, займались домашніми справами. Раділи життю. Стомлені всі швидко заснули.

«Ми лягли спати, настільки втомлені, що навіть не побажали одна одній на добраніч», – пригадала Маргарита, мама дівчинки.

А вночі їхній дім зруйнувала російська ракета. Єва загинула на місці. Її тіло знайшли рятувальники й деякий час не розповідали мамі про загибель доньки. 

Попереду у дівчинки було ціле життя: вона могла б стати художницею, адже останній рік захоплювалась малюванням. Могла б мати десятки друзів у новій школі. Могла б ще сотні разів допомогти мамі, бо обожнювала поратись по господарству.

«Я знала, де вона спить і бачила куди прилетіло. Там не було інших варіантів. Єва особлива дитина. Вона моя копірка. Усе повторювала за мною, чим би я не захоплювалась. Ні в кого з моїх доньок такої прив'язаності не було», – розповіла Маргарита.

Жінка зауважила, що сигнал повітряної тривоги тоді не звучав, бо вона завжди його чує і разом з доньками йде в укриття – гардеробну кімнату. Це єдине місце в будинку, що вціліло після обстрілу. Маргарита одразу збагнула, що трапилось, але не розуміла, що робити, була розгублена, адже дівчатка спали в різних кімнатах.

Дім 8-річної Єви в Очакові
Дім 8-річної Єви в Очакові
фото з відкритих джерел

13-річна Тоня, сестра Єви, напередодні атаки пішла спати аж у гардеробну. Каже – не могла заснути через плач тримісячного племінника. Власне, це врятувало дівчині життя – гардеробна залишилася єдиним вцілілим приміщенням у будинку. 

Віолетта – 15-річна сестра Тоні та Єви, зі своїм тримісячним сином Вовою довго перебувала у лікарні Миколаєва. До медзакладу їх госпіталізували у важкому стані. Незабаром хлопчик разом з батьком повернувся додому, натомість стан Віолетти продовжував бути важким: у неї діагностували забій головного мозку та легень, на неї чекала складна операція на хребті, довга реабілітація та інвалідність. За прогнозами лікарів, дівчина ходити більше не зможе.

Галина Сіднєва, бабуся Єви, 15 років працювала у соціальній сфері. Останнім місцем її роботи був благодійний фонд, де жінка допомагала онкохворим та людям із залежністю. Вона організовувала для них різні тематичні заходи та передавала необхідні речі.

«Багато людей померло у неї на руках. Вона приїжджала до них, намагалася допомогти чим могла. Тому підопічні ставали їй друзями. Зрештою, люди вмирали й вона сприймала це дуже особисто, для неї це було важко. Але мама продовжувала казати: допомагатиму чим зможу, до останнього», – розповіла дочка Галини Альбіна.

Зауважимо, згідно з останніми даними ООН, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 9444 і поранили 16940 мирних українців. Серед загиблих – 545 дітей, поранених неповнолітніх – 1156. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні через російську агресію загинуло щонайменше 504 дитини. Ще понад 1120 постраждали. Ці цифри також не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: У квартиру влучили ворожі снаряди. Згадаймо 8-річного Дмитра Кос’янова
Теги: діти пам'ять Миколаївщина дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лише через два дні після повномасштабного вторгнення чоловік вирішив піти на війну
Хвилина мовчання: згадаймо багатодітного батька Андрія Божека, який загинув на Донеччині
4 вересня, 09:00
Віталій був мінометником
Загинув напередодні Дня народження. Хвилина мовчання: згадаймо Віталія Потарася
7 вересня, 09:00
Михайло звільняв Харківщину та Донеччину
Захищав Україну попри інвалідність та поранення. Згадаймо Михайла Реуцького
8 вересня, 09:00
Максим був наймолодшим студентом муніципального оркестру, а у військовій частині – наймолодшим солдатом
Пішов на фронт у 18 років. Згадаймо музиканта Максима Краснокутського
12 вересня, 09:00
Вадиму було 36 років
Загинув у бою за Україну в день народження матері. Згадаймо Вадима Блищика
18 вересня, 09:00
Дмитро був веселим, добрим та товариським
У квартиру влучили ворожі снаряди. Згадаймо 8-річного Дмитра Кос’янова
19 вересня, 09:00
Коли почалось повномасштабне вторгнення, Дмитро був на заробітках за кордоном, але повернувся в Україну й вирушив на фронт
Повернувся з Польщі та загинув у свій день народження під Бахмутом. Згадаймо Дмитра Білоконя
22 вересня, 09:00
Євген загинув над Житомирською областю під час бойового чергування – його піднімали за тривогою, щоб збивати ракети над містами
Відвів літак і ціною життя врятував село. Згадаймо Героя – льотчика Євгена Лисенка
24 вересня, 09:00
Олександр Кукурба літав на штурмовику Су-25
Загинув під час 100-го бойового вильоту. Згадаймо Героя України Олександра Кукурбу
25 вересня, 09:00

Суспільство

Зупиниться уся країна: Зеленський анонсував акцію пам'яті
Зупиниться уся країна: Зеленський анонсував акцію пам'яті
У якій країні Європи найбільше українських біженців: оприлюднені цифри
У якій країні Європи найбільше українських біженців: оприлюднені цифри
Ворожа ракета зруйнувала дім. Згадаймо 8-річну Єву Смульську
Ворожа ракета зруйнувала дім. Згадаймо 8-річну Єву Смульську
Рік не приходив у військкомат через повітряні тривоги: мешканець Львівщини сів за ґрати
Рік не приходив у військкомат через повітряні тривоги: мешканець Львівщини сів за ґрати
«Укрзалізниця» анонсувала нові маршрути до трьох країн ЄС
«Укрзалізниця» анонсувала нові маршрути до трьох країн ЄС
Міністерка соцполітики розповіла, скільки дітей стали сиротами через війну в Україні
Міністерка соцполітики розповіла, скільки дітей стали сиротами через війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Як бійці ставляться до Залужного? Командир снайперів відповів анекдотом
91K
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
50K
Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова: що не так із відео
30K
Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
26K
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
25K
Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ

Новини

Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 04:37
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
25 вересня, 07:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту