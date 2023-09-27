Ворожа ракета зруйнувала дім. Згадаймо 8-річну Єву Смульську

Дівчинка померла під завалами: вона спала, коли російські ракети дісталися її дому

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Єву Смульську.

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28 червня 2022 року російська ракета вбила восьмирічну Єву Смульську з Очакова. Дівчинка спала у своєму домі з рідними. У ту ж ніч загинула бабуся Єви, 50-річна Галина, а одна з її чотирьох сестер – 15-річна Віолетта разом зі своїм тримісячним сином впала в кому.

8-річна Єва Смульська фото з відкритих джерел

Ввечері 27 червня Єва була разом з мамою і сестрами. Співали, танцювали, займались домашніми справами. Раділи життю. Стомлені всі швидко заснули.

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«Ми лягли спати, настільки втомлені, що навіть не побажали одна одній на добраніч», – пригадала Маргарита, мама дівчинки.

А вночі їхній дім зруйнувала російська ракета. Єва загинула на місці. Її тіло знайшли рятувальники й деякий час не розповідали мамі про загибель доньки.

Попереду у дівчинки було ціле життя: вона могла б стати художницею, адже останній рік захоплювалась малюванням. Могла б мати десятки друзів у новій школі. Могла б ще сотні разів допомогти мамі, бо обожнювала поратись по господарству.

«Я знала, де вона спить і бачила куди прилетіло. Там не було інших варіантів. Єва особлива дитина. Вона моя копірка. Усе повторювала за мною, чим би я не захоплювалась. Ні в кого з моїх доньок такої прив'язаності не було», – розповіла Маргарита.

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Жінка зауважила, що сигнал повітряної тривоги тоді не звучав, бо вона завжди його чує і разом з доньками йде в укриття – гардеробну кімнату. Це єдине місце в будинку, що вціліло після обстрілу. Маргарита одразу збагнула, що трапилось, але не розуміла, що робити, була розгублена, адже дівчатка спали в різних кімнатах.

Дім 8-річної Єви в Очакові фото з відкритих джерел

13-річна Тоня, сестра Єви, напередодні атаки пішла спати аж у гардеробну. Каже – не могла заснути через плач тримісячного племінника. Власне, це врятувало дівчині життя – гардеробна залишилася єдиним вцілілим приміщенням у будинку.

Віолетта – 15-річна сестра Тоні та Єви, зі своїм тримісячним сином Вовою довго перебувала у лікарні Миколаєва. До медзакладу їх госпіталізували у важкому стані. Незабаром хлопчик разом з батьком повернувся додому, натомість стан Віолетти продовжував бути важким: у неї діагностували забій головного мозку та легень, на неї чекала складна операція на хребті, довга реабілітація та інвалідність. За прогнозами лікарів, дівчина ходити більше не зможе.

Галина Сіднєва, бабуся Єви, 15 років працювала у соціальній сфері. Останнім місцем її роботи був благодійний фонд, де жінка допомагала онкохворим та людям із залежністю. Вона організовувала для них різні тематичні заходи та передавала необхідні речі.

«Багато людей померло у неї на руках. Вона приїжджала до них, намагалася допомогти чим могла. Тому підопічні ставали їй друзями. Зрештою, люди вмирали й вона сприймала це дуже особисто, для неї це було важко. Але мама продовжувала казати: допомагатиму чим зможу, до останнього», – розповіла дочка Галини Альбіна.

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Зауважимо, згідно з останніми даними ООН, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 9444 і поранили 16940 мирних українців. Серед загиблих – 545 дітей, поранених неповнолітніх – 1156. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні через російську агресію загинуло щонайменше 504 дитини. Ще понад 1120 постраждали. Ці цифри також не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.