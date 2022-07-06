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    Політика

    Польща продаватиме підсанкційні компанії РФ

    Уряд Польщі придумав, що робити з підсанкційними компаніями Росії - Польща продаватиме підсанкційні компанії РФ
    Уряд Польщі придумав, що робити з підсанкційними компаніями Росії
    фото з відкритих джерел

    Підсанкційні компанії мають або продатися, або передатись в управління Державному казначейству Польщі

    Уряд Польщі схвалив поправки до закону про санкції, які дозволяють призначати тимчасове управління в компаніях, які потрапили під обмеження, і за потреби продавати їх. Про це заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, повідомляє Polska Times.

    Згідно з поправками, фізичні та юридичні особи, які потрапили у так званий чорний список міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, потраплять одночасно і під національні санкції Польщі.

    Міністерство має складати перелік фізичних та юридичних осіб, які підтримують російську агресію проти України, а також причетні до порушень прав людини у Росії та Білорусі. У компанії, які потрапили під санкції, після ухвалених змін можна призначати тимчасове управління. Працівники таких компаній будуть отримувати державні виплати через спеціальний фонд гарантування.

    Тимчасові адміністрації підсанкційних підприємств будуть закликані або продати їх, або передати їх в управління Державному казначейству, пояснив Вальдемар Буда.

    «Це украй важливе положення, яке дозволить управляти компанією, яка потрапила під санкції, щоб продати її й також захистити інтереси працівників», – підкреслив міністр.

    Раніше у Польщі слідом за Литвою вирішили зібрати кошти на ударний безпілотник «Байрактар» для українських військових. З такою ініціативою виступив журналіст Славомір Сераковський.

    Крім того, Польща завершила будівництво «стіни» на кордоні з Білоруссю.

    Теги: росія окупанти Польща міністр санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Польща продаватиме підсанкційні компанії РФ