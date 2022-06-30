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    Політика

    Польща зібрала перший мільйон на купівлю Bayraktar для ЗСУ

    Польща зібрала перший мільйон на купівлю Bayraktar для ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    Мета ініціативи - зібрати для ЗСУ 4,5 млн злотих (понад $1 млн)

    У Польщі зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України. Про це написав ініціатор збору, журналіст Славомір Сераковський.

    «До нас приєдналися понад 10 тис. людей. Інформацію про акцію поширили 25 тис. разів. Хто ще хоче інвестувати у поразку Путіна?» – написав Сераковський.

    Мета ініціативи – зібрати для ЗСУ 4,5 млн злотих (понад $1 млн).

    Як повідомлялося, у Польщі слідом за Литвою вирішили зібрати кошти на ударний безпілотник «Байрактар» для українських військових. З такою ініціативою виступив журналіст Славомір Сераковський.

    Нагадаємо, турецька компанія Baykar безкоштовно передасть безпілотники «Байрактар», на які збирав волонтер Сергій Притула разом з українцями.

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    Теги: росія окупанти Польща ЗСУ війна Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Польща зібрала перший мільйон на купівлю Bayraktar для ЗСУ