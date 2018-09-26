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    Політика

    Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм

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    Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм

    Угоду підписав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у будівлі Генеральної асамблеї ООН

    Україна підписала угоду про безвізовий режим з Уругваєм — державою у південно-східній частині Південної Америки.

    Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

    Угоду підписав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у будівлі Генеральної асамблеї ООН, де нині відбувається 73-я сесія.

    Відтепер угода про безвіз з Уругваєм має офіційно набути чинності, і лише після цього українці зможуть подорожувати до країни за біометричними паспортами, не оформлюючи віз.

    Уругвай розташований на узбережжі Атлантичного океану та межує з Аргентиною та Бразилією.

    безвізовий режим Павло Клімкін міністр ООН Україна
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