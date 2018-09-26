Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм



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Угоду підписав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у будівлі Генеральної асамблеї ООН

Україна підписала угоду про безвізовий режим з Уругваєм — державою у південно-східній частині Південної Америки.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Угоду підписав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у будівлі Генеральної асамблеї ООН, де нині відбувається 73-я сесія.

Ще з однією країною встановлено безвізовий режим. В присутності Президента в будівлі Генасамблеї ООН підписано угоду про це з Уругваєм. pic.twitter.com/VGxSNZyvvi — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 вересня 2018 р.

Відтепер угода про безвіз з Уругваєм має офіційно набути чинності, і лише після цього українці зможуть подорожувати до країни за біометричними паспортами, не оформлюючи віз.

Уругвай розташований на узбережжі Атлантичного океану та межує з Аргентиною та Бразилією.