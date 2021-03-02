  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Укрзалізниця» нагадала, як перевозити котиків

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перевозити тварин можна у потягах та вагонах усіх категорій, а в СВ - за умови викупу усіх місць - «Укрзалізниця» нагадала, як перевозити котиків
    Перевозити тварин можна у потягах та вагонах усіх категорій, а в СВ - за умови викупу усіх місць
    Фото: https://vk.com/paper.comics

    Пасажир із чотирилапим другом має показати багажну квитанцію, ветеринарний документ на тварину, та мати із собою туалет

    Компанія «Укрзалізниця» нагадала пасажирам правила перевезення домашніх тварин, зокрема, – котів. Про це повідомила пресслужба перевізника.

    Так, перед посадкою пасажир із чотирилапим другом має показати багажну квитанцію, ветеринарний документ на тварину, та мати із собою ємність з абсорбуючим дном (котячий туалет, - ред.).

    Зазначається, що під час подорожі необхідно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм та тримати тварину на місцях для розміщення ручної поклажі.

    Правила перевезення тварин потягом прості

    Правила перевезення тварин потягом прості

    При цьому, перевозити котів можна у потягах та вагонах усіх категорій, окрім СВ. Перевозити тварин у СВ можна за умови викупу усіх місць.

    «Подорожуйте комфортно разом зі своїми чотирилапими друзями», – зазначили в «Укрзалізниці».

    До слова, минулого року кияни прихистили понад 750 безпритульних тварин.

    Крім того, психологи оцінили вплив котів на роботу господарів на дистанційці. Автори дослідження провели опитування серед 700 працюючих з дому власників кішок. 63% з них розповіли, що кішка їх заспокоювала, 56% зізналися, що стали відчувати себе менш самотньо.

    Теги: Укрзалізниця потяг залізниця тварини транспорт мандрівка перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies