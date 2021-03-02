«Укрзалізниця» нагадала, як перевозити котиків

Перевозити тварин можна у потягах та вагонах усіх категорій, а в СВ - за умови викупу усіх місць

Пасажир із чотирилапим другом має показати багажну квитанцію, ветеринарний документ на тварину, та мати із собою туалет

Компанія «Укрзалізниця» нагадала пасажирам правила перевезення домашніх тварин, зокрема, – котів. Про це повідомила пресслужба перевізника.

Так, перед посадкою пасажир із чотирилапим другом має показати багажну квитанцію, ветеринарний документ на тварину, та мати із собою ємність з абсорбуючим дном (котячий туалет, - ред.).

Зазначається, що під час подорожі необхідно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм та тримати тварину на місцях для розміщення ручної поклажі.

Правила перевезення тварин потягом прості

При цьому, перевозити котів можна у потягах та вагонах усіх категорій, окрім СВ. Перевозити тварин у СВ можна за умови викупу усіх місць.

«Подорожуйте комфортно разом зі своїми чотирилапими друзями», – зазначили в «Укрзалізниці».

До слова, минулого року кияни прихистили понад 750 безпритульних тварин.

Крім того, психологи оцінили вплив котів на роботу господарів на дистанційці. Автори дослідження провели опитування серед 700 працюючих з дому власників кішок. 63% з них розповіли, що кішка їх заспокоювала, 56% зізналися, що стали відчувати себе менш самотньо.