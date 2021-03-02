«Укрзалізниця» нагадала, як перевозити котиків

«Укрзалізниця» нагадала, як перевозити котиківграфіка
Пасажир із чотирилапим другом має показати багажну квитанцію, ветеринарний документ на тварину, та мати із собою туалет
Компанія «Укрзалізниця» нагадала пасажирам правила перевезення домашніх тварин, зокрема, – котів. Про це повідомила пресслужба перевізника.
Так, перед посадкою пасажир із чотирилапим другом має показати багажну квитанцію, ветеринарний документ на тварину, та мати із собою ємність з абсорбуючим дном (котячий туалет, - ред.).
Зазначається, що під час подорожі необхідно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм та тримати тварину на місцях для розміщення ручної поклажі.
При цьому, перевозити котів можна у потягах та вагонах усіх категорій, окрім СВ. Перевозити тварин у СВ можна за умови викупу усіх місць.
«Подорожуйте комфортно разом зі своїми чотирилапими друзями», – зазначили в «Укрзалізниці».
До слова, минулого року кияни прихистили понад 750 безпритульних тварин.
Крім того, психологи оцінили вплив котів на роботу господарів на дистанційці. Автори дослідження провели опитування серед 700 працюючих з дому власників кішок. 63% з них розповіли, що кішка їх заспокоювала, 56% зізналися, що стали відчувати себе менш самотньо.