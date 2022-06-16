До України прийшло похолодання: прогноз погоди на 16 червня

За даними синоптиків, дощитиме лише у трьох областях

За даними синоптиків, дощитиме лише у трьох областях

На Сході обіцяють короткотривалі дощі

У четвер, 16 червня, в Україні буде переважно сухо та у деяких регіонах доволі прохолодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 16 червня в країні буде переважно сухо, лише у східних областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні країни до 16°, вдень 21-26°.

16-17 червня в Україні, крім більшості районів західних областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 16 червня опади також не передбачаються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°. 16-17 червня у столиці також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 16 червня

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що у четвер в Україні може бути навіть холодно. Зокрема, у ніч на 16 червня на Заході повітря ледве прогріється до +8...+14 градусів. Тим часом у Карпатах стовпчики термометра опустяться до +6...+10 градусів.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечну погоду на сході та заході.