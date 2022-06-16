До України прийшло похолодання: прогноз погоди на 16 червня
На Сході обіцяють короткотривалі дощі
У четвер, 16 червня, в Україні буде переважно сухо та у деяких регіонах доволі прохолодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 16 червня в країні буде переважно сухо, лише у східних областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні країни до 16°, вдень 21-26°.
16-17 червня в Україні, крім більшості районів західних областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 16 червня опади також не передбачаються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°. 16-17 червня у столиці також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що у четвер в Україні може бути навіть холодно. Зокрема, у ніч на 16 червня на Заході повітря ледве прогріється до +8...+14 градусів. Тим часом у Карпатах стовпчики термометра опустяться до +6...+10 градусів.
Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечну погоду на сході та заході.