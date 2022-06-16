До Канади прибув ще один літак з українськими біженцями

Частина біженців отримала запрошення на роботу ще під час перебування в Польщі

Чартерний урядовий рейс перевозив ще 177 людей, які рятувалися від війни

У столиці канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, місті Сейнт Джонс, приземлився чартерний рейс із українськими біженцями. Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що літак прибув із Польщі, на його борту – 177 біженців та кілька домашніх тварин. Усі витрати на переліт узяв на себе уряд провінції.

В аеропорту українців зустрів міністр імміграції провінції Ньюфаундленд і Лабрадор Гері Бірн.

Частина біженців отримала запрошення на роботу ще під час перебування в Польщі, адже провінційний уряд Ньюфаундленда і Лабрадора відкрив у Варшаві спеціальний офіс, який допомагає українцям з документами, працевлаштуванням і розселенням.

Усім прибулим українцям надано федеральну екстрену туристичну візу, яка дозволяє їм жити та працювати в Канаді до трьох років.

Перший чартерний рейс, на борту якого перебували 166 українських біженців, у тому числі 55 дітей, прибув до Сейнт Джонса на початку травня.

Загалом цього року до Канади прибули понад 42 тис. українців, але не всі з них біженці. Від середини березня федеральний уряд затвердив більш як 131 тис. візових заявок від українців.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, у знищеному російськими військами Ірпені перебував канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Його супроводжують міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд. Після побаченого Трюдо був шокований руйнуваннями, яких завдали російські війська під час окупації.

Після візиту до зруйнованого росіянами Ірпеня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо приїхав до Києва та зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що приїзд Трюдо в Україну ніде не анонсувався.