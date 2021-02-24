Добкін засудив «рейдерське захоплення «Барабашово»

Добкін вважає, що в результаті дій міської влади без роботи і засобів до існування можуть залишитися кілька десятків тисяч харківських сімей

Добкін закликав депутатів Харківської міськради утриматися від рішень, які буде складно виправити

Михайло Добкін 23 лютого в своєму телеграм-каналі виступив проти, як він стверджує, «рейдерського захоплення ТЦ «Барабашово».

«Детально вивчивши що пропонують прийняти депутатам в розділі земельних питань, прийшов до висновку що готується рейдерське захоплення ТЦ Барабашова», – зазначив політик.

Добкін також вважає, що в результаті дій міської влади без роботи і засобів до існування можуть залишитися кілька десятків тисяч харківських сімей.

Проросійський політик окремо закликав депутатів Харківської міськради утриматися від рішень, які буде складно виправити.

«Звертаюся до міських депутатів. Ви уважно вивчіть документи, добре все зважте, подумайте про тих, хто там працює, і не дайте себе обманути. Над вами тимчасові люди. Їх з Харковом мало що пов'язує. У них навіть житла в місті немає. Потім вибачатися буде пізно», – резюмував Михайло Добкін.