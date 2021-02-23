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    Смертельна стрілянина у Харкові: поліція затримала підозрюваного

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    Поліцейські оперативно затримали зловмисника за скоєння вбивства в Шевченківському районі Харкова&nbsp; - Смертельна стрілянина у Харкові: поліція затримала підозрюваного
    Поліцейські оперативно затримали зловмисника за скоєння вбивства в Шевченківському районі Харкова 
    Фото: Нацполіція

    Підозрюваного виявили та затримали за межами Харкова

    Поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні вбивства в Шевченківському районі Харкова. Нападником виявився 50-річний чоловік.

    Про це повідомила поліція Харківської області.

    Підозрюваного виявили та затримали за межами Харкова. На даний час його доставлено до Харківського районного управління поліції № 3 для проведення подальших слідчих дій.

    Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

    Слідчі дії тривають. Всі обставини злочину встановлюються.

    Нагадаємо, інформація про стрілянину на провулку Отакара Яроша надійшла до поліції 22 лютого. В результаті стрілянини загинув чоловік.

    Теги: Харків поліція чоловік стрілянина
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