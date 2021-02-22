Стрілянина у Харкові: поліція встановила особу загиблого
Загиблим виявився 40-річний харків’янин
У Харкові правоохоронці встановили особу загиблого унаслідок стрілянини 22 лютого. Загиблим виявився 40-річний харків’янин.
Про це повідомила поліція Харківської області.
Крім того, встановлено особу стрілка. Вживаються заходи щодо його затримання. Наразі введено в дію поліцейську операцію «Сирена».
Поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, інформацію про стрілянину на провулку Отакара Яроша надійшла до поліції 22 лютого. В результаті стрілянини загинув чоловік.