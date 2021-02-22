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    Стрілянина у Харкові: поліція встановила особу загиблого

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    Поліцейські з&rsquo;ясовують обставини смерті чоловіка в Шевченківському районі Харкова - Стрілянина у Харкові: поліція встановила особу загиблого
    Поліцейські з’ясовують обставини смерті чоловіка в Шевченківському районі Харкова
    Фото: Нацполіція

    Загиблим виявився 40-річний харків’янин

    У Харкові правоохоронці встановили особу загиблого унаслідок стрілянини 22 лютого. Загиблим виявився 40-річний харків’янин.

    Про це повідомила поліція Харківської області.

    Крім того, встановлено особу стрілка. Вживаються заходи щодо його затримання. Наразі введено в дію поліцейську операцію «Сирена».

    Поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, інформацію про стрілянину на провулку Отакара Яроша надійшла до поліції 22 лютого. В результаті стрілянини загинув чоловік.

    Теги: Харків кримінал вбивство поліція чоловік стрілянина
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