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Дощі, грози та 30°C: прогноз погоди на 29 липня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Дощі, грози та 30°C: прогноз погоди на 29 липня
Завтра в Україні буде прохолодно
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

В більшості регіонів України буде хмарно

У понеділок, 29 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних та північних областях, вдень опади очікуються у східних, південних, більшості центральних областей та на півночі країни. На решті території України без опадів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Вітер переважно західний та північно-західний, 7-12 м/с. У західних та північних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 14-19°C, на півдні до 23°C, у західних областях 11-16°C. Вдень температура підніметься до 21-26°C, у центральних областях місцями до 28-30°C, у східних областях та на півдні до 29-34°C.

Дощі, грози та 30°C: прогноз погоди на 29 липня фото 1
Український гідрометеорологічний центр

У Києві та області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 14-19°C, вдень 21-26°C. У Києві вночі 15-17°C, вдень 23-25°C.

Нагадаємо: Прогноз магнітних бур на 29-31 липня.

Теги: повітря вітер погода

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