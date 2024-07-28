Дощ та 33°C: прогноз погоди на 28 серпня

В більшості регіонів України буде аномально тепло

У більшості регіонів України 28 липня очікується мінлива хмарність та спекотна погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме 14-19°C, на півдні країни до 22°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-33°C. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Проте, жителів західних областей попереджають про можливість короткочасних дощів та гроз у денний час.

У Київській області також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 14-19°C, вдень 28-33°C. У Києві вночі очікується 17-19°C, вдень 30-32°C.

Нагадаємо, згідно з попередніми даними служби кліматичних змін Copernicus Європейського Союзу, неділя, 21 липня, була найспекотнішим днем ​​у світі.

Як повідомлялося, на Європу чекає африканський антициклон «Харон», який вдарить спекою по низці країн. Експерти очікують, що на півдні та у Східній Європі можуть відбутися блекаути. Тим часом оптові біржові ціни на електроенергію в Румунії, Сербії, Болгарії та Угорщині зросли за останні десять днів більш ніж утричі.

До слова, Балкани, як і більша частина Європи, продовжують потерпати від тривалої спеки, що спричинила лісові пожежі. Унаслідок спеки вперше пересохло сербське озеро. На Балканах цього тижня температура різко стала вищою, а в більшості країн регіону, зокрема в Хорватії, Північній Македонії та Чорногорії очікують на температуру близько 39°C.