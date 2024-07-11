На Європу чекає нова кліматична катастрофа: британські учені з'ясували причину

Вчені попереджають, що течія Гольфстрім слабшає через кліматичні зміни, і це може занурити Європу в стан глибокого замерзання

Дослідники з Університетського коледжу Лондона виявили, що тепла течія Гольфстрім, що рухається вздовж східного узбережжя Північної Америки та через Атлантичний океан до Європи, може бути особливо чутливою до змін клімату. Про це пише Daily Mail. Нове дослідження показує, що глобальне потепління може спричинити його зникнення, що призведе до зниження температури в Європі на 15 °C.

«Якщо в майбутньому вітри стануть слабшими, як показало нещодавнє дослідження з використанням кліматичних моделей, це може означати ослаблення Гольфстріму і більш прохолодну Європу», – заявив провідний дослідник доктор Джек Уортон.

Гольфстрім – це течія теплої води, яка тече вгору вздовж східного узбережжя Північної Америки та через Атлантику до Європи. У міру свого просування Гольфстрім виділяє теплову енергію в атмосферу, підтримуючи в Європі більш високу температуру, ніж вона могла б бути інакше.

Деякі дослідження вже вказали на ослаблення характеру океанічних течій, що визначають клімат нашої планети. Це стурбувало вчених, оскільки океан переносить тепло по всій земній кулі.

«Океан переміщує величезну кількість тепла навколо земної кулі, що еквівалентно енергії мільйонів електростанцій. Таким чином, зміна сили океанських течій може змінити те, скільки тепла куди йде. Це змінює наш клімат, а за коротші терміни — погоду», пояснив співавтор дослідження, професор Девід Торналлі. Сам Гольфстрім є лише частиною Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (AMOC), величезної мережі течій, які перекачують гарячу воду по всій земній кулі.

Використовуючи свої вимірювання та деякі дані фізики океану, дослідники підрахували, що Гольфстрім був вдвічі глибшим і вдвічі швидшим, ніж зараз. «Ми виявили, що під час останнього льодовикового періоду Гольфстрім був набагато сильнішим через сильніші вітри в субтропічній Північній Атлантиці. У результаті Гольфстрім все ще переносив багато тепла на північ, незважаючи на те, що решта планети була набагато холоднішою», – пояснили дослідники.

Нагадаємо, хвилі спеки, які торкнулись країн Європи через зміни клімату, нині стають дедалі частішими, що негативно впливає на туризм. Туристи тепер стоять перед непростим вибором: відвідування тепліших країн Середземномор'я скоротилося 2023 року через рекордні хвилі тепла та лісові пожежі.