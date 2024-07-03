Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 3 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 3 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У низці областей місцями очікується сильна спека до 35-37°

3 липня в низці областей України очікуються дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу вітер буде південно-східний, на заході та півночі країни переважно північно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Нижче додаємо інтерактивну карту, яка показує поточні пориви вітру у вашому регіоні.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно з проясненнями, дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Хмельницькій, вночі також у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях значні дощі (у Чернівецькій області протягом доби сильні дощі). Температура повітря вночі становитиме 11-16°, а вдень – 17-22°.

На Київщині та Чернігівщині мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі сягатиме 16-21°, а вдень – 24-29°.

На решті території збережеться суха та жарка погода. Температура вночі коливатиметься від 19 до 24°, вдень від 30 до 34°, місцями буде сильна спека 35-37°.

Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 3 липня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів переважно не передбачається, однак місцями можливі місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 16-21° тепла вночі та 24-29° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 20° тепла вночі та 27-29° тепла вдень.

Читайте також: 3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди погода гроза вітер спека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок негоди у неділю, 2 червня, понад 8,3 тис. родин в Київській області залишилися без електроенергії
Аварійні знеструмлення через негоду: начальник Київської адміністрації повідомив деталі
3 червня, 04:41
Дощі та шквали у низці областей: прогноз погоди на 7 червня
Дощі та шквали у низці областей: прогноз погоди на 7 червня
7 червня, 05:05
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 8 червня
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 8 червня
8 червня, 04:25
Атенський Акрополь проголошений провідною пам'яткою загальноєвропейської культурної спадщини
У Греції рекордний рівень спеки: влада закриває школи та доступ до Акрополя
13 червня, 05:37
На початку квітня столицю накрила пилова буря із Сахари
Пил з Сахари повертається до Києва? Укргідрометцентр зробив заяву
19 червня, 14:29
15 червня святкують День захисту людей похилого віку. Часто представники похилого віку дискримінуються за віковою ознакою, проте ми їм зобов'язані своїм існуванням та безтурботним життям
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 червня, 01:45
На Південному сході та Сході країни значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)
Зливи, грози та сильні пориви вітру. Погода 15 червня
15 червня, 06:57
Короткочасні дощі, місцями грози: прогноз погоди на 24 червня
Короткочасні дощі, місцями грози: прогноз погоди на 24 червня
24 червня, 04:26
Дощі і грози, подекуди сильна спека: прогноз погоди на 2 липня
Дощі і грози, подекуди сильна спека: прогноз погоди на 2 липня
Вчора, 04:46

Суспільство

Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 3 липня
Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 3 липня
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Готуйте гроші. Експерт дав поради, як підготуватися до «блекаутів»
Готуйте гроші. Експерт дав поради, як підготуватися до «блекаутів»
Журналіст та колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті
Журналіст та колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
Мобілізація: дозволено збільшити кількість заброньованих депутатів
Мобілізація: дозволено збільшити кількість заброньованих депутатів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
12K
Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
9380
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки
7053
Кремль відреагував на приїзд Орбана до України
6847
Онлайн карта бойових дій в Україні на 03.07.2024: ситуація на фронті

Новини

Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Вчора, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua