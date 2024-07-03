Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 3 липня

У низці областей місцями очікується сильна спека до 35-37°

3 липня в низці областей України очікуються дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу вітер буде південно-східний, на заході та півночі країни переважно північно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Нижче додаємо інтерактивну карту, яка показує поточні пориви вітру у вашому регіоні.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно з проясненнями, дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Хмельницькій, вночі також у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях значні дощі (у Чернівецькій області протягом доби сильні дощі). Температура повітря вночі становитиме 11-16°, а вдень – 17-22°.

На Київщині та Чернігівщині мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі сягатиме 16-21°, а вдень – 24-29°.

На решті території збережеться суха та жарка погода. Температура вночі коливатиметься від 19 до 24°, вдень від 30 до 34°, місцями буде сильна спека 35-37°.

На Київщині мінлива хмарність. Опадів переважно не передбачається, однак місцями можливі місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 16-21° тепла вночі та 24-29° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 20° тепла вночі та 27-29° тепла вдень.